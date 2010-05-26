زنان مصرف کننده شیشه عواطف مادری خود را از دست می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرانگیز شعاع کاظمی در نشست علمی پژوهشی که با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عود در زنان مصرف کننده شیشه برگزار شد، افزود: متاسفانه در عصر حاضر اعتیاد دامن‌گیر بسیاری از اقشار جامعه به خصوص طبقه زنان شده است.

وی با بیان اینکه کریستال یا شیشه شکل قابل استنشاق آمفتامین است اظهار داشت: مصرف این ماده به شدت اعتیادآور و محرکی بسیار قوی است که به مرکز سیستم عصبی مغز آسیب می‌رساند. متاسفانه مصرف حتی یکبار شیشه نیز اعتیاد به بار می‌آورد.

شعاع کاظمی با اشاره به عوارض مصرف ماده مخدر صنعتی شیشه افزود: استفاده از دوز بالای کریستال موجب آسیب مهلک در رگهای مغزی و در نهایت مرگ می‌شود. همچنین خشکی دهان، افزایش سرعت تنفس، سردردهای طاقت‌فرسا، حالت تهوع، تعرق بیش از اندازه بدن، سرگیجه، بالا رفتن فشار خون و حرارت بدن، تپش قلب، خشکی و ترک لبها، سیاهی رفتن چشم، لرزش دست، بی‌اشتهایی و عوارض قلبی از جمله تاثیرات فیزیکی ناشی از مصرف ماده‌‌ مخدر شیشه به شمار می‌روند.

وی ناآرامی، اضطراب، دلواپسی، پرخاشگری، خشونت، رفتار خمصانه، بی‌خوابی شدید، پرچانگی و پرحرفی، جنون سوء ظن، ترس و دلهره‌، توهم، تغییرات ناگهانی در رفتار، گفتار وکم وزنی مفرط را از دیگر عوارض مصرف ماده مخدر شیشه برشمرد.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد بیان داشت: استعمال کریستال با استفاده از پایپ موجب سوزاندن و بریدن لبها می‌شود که این عمل موجب بروز انواع ویروسها از جمله هپاتیت C ‌‌خواهد شد. البته مصرف آن به صورت تزریقی نیز خطر ابتلا به بیماری ایدز را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه دارویی برای درمان مصرف شیشه در دنیا وجود ندارد، اضافه کرد: متخصصان اعتیاد می‌گویند برای درمان مصرف کنندگان شیشه، داروی خاصی در دنیا وجود ندارد و داروهایی که تجویز می‌شوند تنها به کاهش علائم ناراحت کننده بیمار کمک می‌کنند؛ شیشه، ماده‌ای محرک‌، اعتیا‌د‌آور و خطرناک است، متاسفانه قاچاقچیان و فروشندگان این ماده، ادعا می‌کنند که شیشه حاوی مرفین نبوده و اعتیاد‌آور نیست اما واقعیت این است که شیشه یک ماده‌ مخدر بسیار خطرناک و اعتیادآور است.

شعاع کاظمی به یافته‌های این پژوهش اشاره کرد و افزود: مصرف مواد به ویژه شیشه، موجب پایین آمدن سطح هوش هیجانی و افزایش احساسات خشمگینانه می‌شود. طبق این پژوهش دختران و زنان در برابر سوء مصرف موادمخدر آسیب پذیرتر از پسران و مردان هستند و دختران نیز سریع‌تر تحت تاثیر موادمخدر قرار می‌گیرند.