مشکلی برای تمدید قرارداد با سایپا ندارم/ پارسال هزینه ها را کاهش دادم

محمد مایلی کهن در خصوص وضعیت همکاری خود با این تیم درفصل آینده به خبرنگار مهر گفت: ما فصل خوب و توام با احترام متقابل را با مدیریت باشگاه سپری کردیم و فصل آینده درتیم سایپا باشم یا نباشم قدردان زحمات مدیریت باشگاه سایپا هستم.

مایلی کهن با بیان اینکه قراردادم با باشگاه سایپا به پایان رسیده است، تصریح کرد: با سایپا برای یکسال و نیم قرارداد داشتم که درآخر فصل به پایان رسید تا این لحظه مذاکره ای برای فصل آینده با مدیران باشگاه سایپا و هیچ باشگاه دیگری نداشته ام و هرگز هم به دنبال بازارگرمی برای خودم نبوده و نیستم .

وی در پاسخ به این سئوال که آیا فصل گذشته به اهداف مورد نظر در لیگ برتر دست یافتید یا نه اظهار داشت: هدف ما قرار گرفتن در نیمه اول جدول بود که این اتفاق افتاد ولی اعتقاد دارم اگر برخی اشتباهات داوری به سود تیم ما رقم می خورد می توانستیم در جایگاهی بین تیم های چهارم تا ششم جدول داشته باشیم.

سرمربی سایپا ادامه داد : تیم ما درلیگ نهم 48 گل زده و 53 گل خورده داشت که هر اندازه آمار گلزنی ما قابل توجه بود در خط دفاع استحکام لازم را نداشتیم با این وجود به اعتقاد اغلب کارشناسان در اواخرفصل گلهای تیم ما کاملا تاکتیکی و روی حرکات تمرین شده به ثمر رسید.

مایلی کهن با بیان اینکه فصل گذشته بازیکن خارجی نداشتیم و از این بابت بسیارخوشحالم که این فرصت در اختیار بازیکنان جوان و جویای نام قرار گرفت ، تصریح کرد: فصل گذشته با استفاده از ترکیبی از بازیکنان جوان بخش عمده ای از هزینه های باشگاه را کاهش دادم و خوشبختانه تعدادی چهره جوان را هم به فوتبال کشور معرفی شد .

وی ادامه داد : بنده اساسا به هر بازیکن خارجی اعتقاد ندارم. به نظر من اگرقراراست فوتبال ما از استفاده کند باید بدنبال بازیکنان خوب خارجی باشیم که متاسفانه آنها نیز با این رقم ها به ایران نمی آیند.