800 هزار نفر از فرزندان زندانیان تحت آموزشهای کمیته امداد قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین انواری ظهر چهارشنبه در همایش نخستین سالگرد روز ملی حمایت از خانواده زندانیان ضمن بیان عوامل کرامتها و پستی های انسانی افزود: مجرمین جرائم عمد و غیر عمد از یکدیگر متفاوت هستند و باید در جهت آموزشهای هنجاری و سرمایه گذاری در خصوص تغییر نگاه و اندیشه به زندانیان اقدامات لازم را انجام داد تا شاهد اصلاح رفتارها در جامعه با خانواده زندانیان باشیم.
رئیس دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: توجه به مسائل فرهنگی - تربیتی به زندانیان موجب جلوگیری از ایجاد ناهنجاری می شود که این امر خود فرهنگسازی توسط انجمن حمایت از خانواده را می طلبد.
وی ارزش کار اعضای انجمن های حمایت از خانواده زندانیان را الهی دانست و گفت: رفع نیاز ما شامل دو قسم برآورده شدن و عدم برآورده شدن نیاز است که در دو صورت اجر اخروی و دنیوی دارد و کسی جز خدا و خودتان نمی تواند به ارزش کارستان واقف شود و برای این نعمت و موفعیت که خدمت رسانی به خلق دارد خدا را شکر کنید.
وی ضمن اینکه مدیران عامل انجمن ها باید خد را جهت حضور در این عرصه سپاس کنند ادامه داد: مدیران و اعضا هیئت مدیره انجمن های حمایت از زندانیان ضمن استعانت از خدا و ائمه برای شکرگذاری به درگاه خداوند جهت حضور در این امر، داشتن تعامل و تعاون و همکاری با سایر انجمنهای سراسر کشور و رفع نیاز و توجه به مسائل فرهنگی، تربیتی، اشتغال را مد نظر داشته باشند.
وی با تاسی به آیات و احادیث و نمونه ای بارز معصومین در خصوص خدمت رسانی به نیازمندان افزود: خدمت به مردم و بویژه خانواده زندانیان از مصادیق بارز عمل صالح است چرا که خدمت رسانی نیاز به وقت، تحمل مشقت و صبر دارد.
در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاه دستاوردهای توانمندیهای زندانیان نیز به نمایش گذاشته شد.
