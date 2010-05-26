به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبداله بهادری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار دشات:شهرداری ایلام برای حفظ و سلامتی شهروندان و رعایت مسائل بهداشتی هر ماه شش تا 10 روز را به جمع آوری حیوانات داخل شهر اختصاص داده است.

وی بیان داشت: روزانه 145 تن زباله در شهر ایلام تولید می شود که از این میزان 11 تن فضولات دامی است.

بهادری اظهار داشت: در راستای مکانیزه کردن برداشت زباله بیش از 100 مخزن زباله هزار و 100لیتری برای ساماندهی زباله های خانگی و تجاری در حاشیه خیابانهای شهر ایلام نصب شده است.

وی یادآور دش: هر ماه بعد تعداد مخازن اضافه می شود تا به سلامت شهروندان آسیب نرسد.