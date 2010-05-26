۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

حجت الاسلام عامری:

کلام وحی باید در سراسر دنیا ترویج شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: تبلیغ و ترویج دین خارج از مرزبندیهای سیاسی و جغرافیایی است و کلام وحی باید در سراسر دنیا ترویج شود، زیرا سیره رسول الله برای زمان خاصی نبوده و به تمام طول دوران بشریت تعلق دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر چهارشنبه در جمع علما و روحانیون اهل سنت شهرستان بندرترکمن اجرای برنامه های علمی، فرهنگی، فکری، آموزشی، اردویی، خدماتی و پشتیبانی برای ائمه جمعه و جماعات و روحانیون اهل سنت را از برنامه های آتی این مرکز اعلام کرد.

حجت الاسلام عامری  خاطرنشان کرد: در دنیای امروز تبلیغات و پیام رسانی بسیار سریع و آسان صورت می گیرد و ترویج و تبلیغ دین اسلام وظیفه یکایک مسلمین است.
 
رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با بیان اینکه پیامبر ما بهترین الگو، اسوه وملاک برای همه علمای دین و مبلغان اسلامی است، گفت: علما، روحانیون، مفسرین و مبلغین دین و علوم دینی جانشین و وارث پیامبر (ص) هستند و باید اعمال خود را با رسول الله میزان کنند و از سیره عملی ایشان در تبلیغ دینی بهره گیرند.
 
وی با اشاره به اینکه انبیاء الهی از خود درهم و دیناری به ارث نگذاشته اند، گفت: از آنان رسالت الهی و وظیفه ای که از سوی خدا برعهده آنان گذاشته شده به ما ارث رسیده است و این به منزله آن است که تبلیغ و ترویج دین فقط رسالت پیامبران نیست و همه اقشار جامعه اسلامی در این امر باید سهیم باشند.
 
حجت الاسلام عامری تصریح کرد: در حال حاضر دشمنان کشورمان ارزشهای اسلامی ما را مورد هدف قرار داده اند و مبارزه با آنان وظیفه همه اقشار جامعه اسلامی است.
