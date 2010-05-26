کلام وحی باید در سراسر دنیا ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر چهارشنبه در جمع علما و روحانیون اهل سنت شهرستان بندرترکمن اجرای برنامه های علمی، فرهنگی، فکری، آموزشی، اردویی، خدماتی و پشتیبانی برای ائمه جمعه و جماعات و روحانیون اهل سنت را از برنامه های آتی این مرکز اعلام کرد.

حجت الاسلام عامری خاطرنشان کرد: در دنیای امروز تبلیغات و پیام رسانی بسیار سریع و آسان صورت می گیرد و ترویج و تبلیغ دین اسلام وظیفه یکایک مسلمین است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با بیان اینکه پیامبر ما بهترین الگو، اسوه وملاک برای همه علمای دین و مبلغان اسلامی است، گفت: علما، روحانیون، مفسرین و مبلغین دین و علوم دینی جانشین و وارث پیامبر (ص) هستند و باید اعمال خود را با رسول الله میزان کنند و از سیره عملی ایشان در تبلیغ دینی بهره گیرند.

وی با اشاره به اینکه انبیاء الهی از خود درهم و دیناری به ارث نگذاشته اند، گفت: از آنان رسالت الهی و وظیفه ای که از سوی خدا برعهده آنان گذاشته شده به ما ارث رسیده است و این به منزله آن است که تبلیغ و ترویج دین فقط رسالت پیامبران نیست و همه اقشار جامعه اسلامی در این امر باید سهیم باشند.

حجت الاسلام عامری تصریح کرد: در حال حاضر دشمنان کشورمان ارزشهای اسلامی ما را مورد هدف قرار داده اند و مبارزه با آنان وظیفه همه اقشار جامعه اسلامی است.