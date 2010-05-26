  1. هنر
"الف تا ی" اسداللهی به بازار کتاب آمد

"الف تا ی" اسداللهی به بازار کتاب آمد

مجموعه شعر "الف تا ی" سروده علی اسدالهی از سوی انتشارات آهنگ دیگر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 52 شعر است که عنوان برخی از آنها عبارتند از "میان این همه حرف"، "ویترین"، "برعکس"، "شکارچی"، "ابابیل"، "دانش‌آموز لبنانی" و "چهار راه".

شعرهای اسدالهی در این مجموعه با نگاهی سرشار از حس غربت و نوستالژی همراه شده است؛ نگاهی که گاه فردی و تغزلی و گاه انسانی و فلسفی است.

در شعر حلوای نارس می‌خوانیم: مادر بزرگ/ بر آینه‌های غبار گرفته دست می‌کشید/ من اما فکر می‌کردم/ دست تکان می‌دهد برای خودش...

بخش دیگری از شعرهای اسدالهی آمیخته با فضای جنگ و جبهه است و در آنها شاعر گوشه‌هایی از خاطرات آن لحظه‌ها و  آن روزها را با واژه‌هایی شاعرانه به تصویر کشیده است؛ شعرهای "شهر آزاد گشته"، "خون سرزده می‌آید" و "17 شعر کوتاه برای جنگ" از این گونه‌اند.

کتاب "الف تا ی" با شمارگان 1100 نسخه در 123 صفحه و به قیمت 2800 تومان منتشر شده است.
 

