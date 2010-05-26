گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه باشگاه ذوب آهن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن ، با توجه به تمدید این گواهینامه از سوی شرکت معتبر و بین المللی DNV، باشگاه ذوب آهن به عنوان تنها باشگاه دارنده گواهینامه سیستم های مدیریت یکپارچه I.M.S در منطقه خاورمیانه شناخته شد.



حسین حق گو، سرممیز شرکت بین المللی DNV در این جلسه اظهار داشت: بی تردید باشگاه ذوب آهن در راستای سیستم های مدیریت یکپارچه نمونه ای مثال زدنی در خاور میانه و در قاره آسیاست.

وی در ادامه افزود: حرکت های بسیار مناسب و خوبی در این زمینه در باشگاه ذوب آهن صورت گرفته و حجم امور انجام شده و ممیزی های صورت گرفته به هیچ وجه با گذشته قابل قیاس نبوده واین نکته ای است که بلافاصله پس از حضور در مجموعه های باشگاه قابل مشاهده ولمس است.



سرممیز شرکت DNV در پایان گفتگو با سایت باشگاه ذوب آهن تایید کرد: ذوب آهن در آینده به طور قطع به عنوان باشگاهی سرآمد و متعالی در میان برترین باشگاه های جهان قرار خواهد گرفت و این روند روبه رشد مهر تاییدی است بر الگوهای رفتاری مدیریت باشگاه و نشانگر بهبود سیستم های مدیریتی و حرکت به سمت تعالی است.