به گزارش خبرنگار مهر، این هافبک برزیلی فصل گذشته استقلال، امروز به اصفهان رفت تا در صورت توافقات نهایی در فصل جدید به جمع زرد پوشان فولاد مبارکه سپاهان بپیوندد.

جانوآریو پس از حضور در اصفهان و مذاکره با مسئولان سپاهان گفت : در صورت حضور در سپاهان همه تلاشم را برای موفقیت در این تیم خواهم کرد. امیدوارم شرایط نهایی برای حضورم در این تیم که قهرمان ایران است و همیشه در هر جامی یک مدعی بوده فراهم شود. رسیدن به افتخارات جدید هدف من برای حضور در سپاهان است.

بازیکن فصل پیش استقلال در مورد برخی شایعات در مورد مبلغ بالای قرارداد خود گفت: برخی رقم ها را در مورد قراداد خود شنیده ام و تعجب می کنم که این اخبار و شایعات غیر واقعی از کجا نشات می گیرد.