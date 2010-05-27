شکایت از رسایی در دادگاه ویژه روحانیت/ تمام اتفاقات قانون شکنی یک گروه خاص بود

به گزارش خبرنگار مهر، سوم خرداد ماه مصادف با سالروز آزاد سازی خرمشهر بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر مراسمی را برگزار کرد که حضور رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در این مراسم تنش هایی را در این دانشگاه ایجاد کرد.

به دنبال این مراسم گروهی که دانشجو نبودند به قصد انجام تحریکات وارد دانشگاه شدند و در بدو ورود مشغول به جوسازی شدند که با هوشیاری و عملکرد به موقع حراست دانشگاه این افراد شناسایی و تحویل مقامات قضایی شدند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر دراسلامشهر، تمام این اتفاقات را قانون شکنی یک گروه یا یک جمع خاص عنوان کرد و افزود: روز شنبه مورخه یکم خرداد ماه جاری، بسیج دانشجویی با انتشار اطلاعیه ای غیر قانونی، مبنی بر حضور آقای رسایی در این واحد دانشگاهی جهت برگزاری مراسمی با عنوان جنگ نرم را اعلام کرده بود.

دکتر بدرقه افزود: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزاری هرگونه مراسم سیاسی و فرهنگی و سخنرانی نمایندگان مجلس نیاز به اخذ مجوز از هئیت نظارت مرکزی دانشگاه دارد و این هئیت نظارت در واحدهای دانشگاهی مانند دانشگاه های دولتی متشکل از سه نفر شامل رئیس دانشگاه، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و نماینده ریاست عالی دانشگاه آزاد یا نماینده وزیر علوم در دانشگاه های دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که در خصوص مراسم روز شنبه هیچ گونه درخواستی به هیئت نظارت داده نشده بود و این موضوع را می شود از حاج آقای طیبی رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری که مرجعی بالاتر از ما است جویا شوید.

دکتر بدرقه با تاکید بر اینکه ما به مسئول بسیج دانشجویی اعلام کردیم اگر مجوزی از هیئت نظارت دریاف کرده اید یا درخواستی دارید به هیئت نظارت ارائه دهید تا ما بررسی کنیم افزود: نه تنها هیچ در خواستی ارائه ندادند بلکه با صراحت اعلام کردند ما نیاز به اخذ مجوز نداریم. با توجه به پاسخی که به ما داده شد با روابط عمومی مجلس آقای عرب زاده تماس گرفتیم و تمام توضیحات را به ایشان دادیم و اعلام کردیم برحسب اینکه مجوزی موجود نیست از حضور آقای رسایی معذوریم و معذرت می خواهیم و در فرصتی دیگر به محض اینکه مجوز صادر شد ایشان می توانند تشریف بیاورند.

وی ادامه داد: ساعت 10 صبح طی ارسال فکسی به دفتر آقای رسایی در یک نامه محترمانه ضمن توضیح پاره ای از مسائل خواستیم در یک زمان دیگر در خدمت ایشان باشیم اما آقای رسایی با بنده تماس گرفت و گفت احتیاج به هیچ مجوزی ندارند.

بدرقه ضمن اشاره به این موضوع که آقای رسایی به عنوان نماینده مردم که وظیفه قانونگذاری دارند، چرا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی احترام نگذاشته و خلاف قانون عمل می کنند، اظهار داشت: با این حال بنده از ایشان خواستم تا با رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هماهنگ کنند ولی رسایی از این کار امتناع کرد.

ایشان در ادامه در خصوص مسائلی که در روز سوم خردادماه در این دانشگاه اتفاق افتاد بیان داشت: سوم خرداد ماه مصادف با سالروز آزاد سازی خرمشهر بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در حال برگزاری مراسمی با حضور مسئولان شهرستان بود که آقای رسایی بدون هماهنگی را وارد سالن شده و درخواست سخنرانی کرد و زمانی که با مخالفت برگزارکنندگان مواجه شد اما وی به پشت تریبون رفت و سخنانی تحریک آمیز و به دور از اخلاق بیان کرد.

وی افزود: درپی این تحریکات گروهی که دانشجو نبودند و وارد دانشگاه شده بودند شروع به جوسازی کردند که با هوشیاری و عملکرد به موقع حراست دانشگاه این افراد تحویل مقامات قضایی شدند.

دکتر بدرقه در پایان ضمن بیان اینکه ما دو شکایت از آقای رسایی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرده ایم، اظهار داشت: یکی از این شکایتها از طرف اداره حقوقی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهرمبنی بر ورود غیر قانونی به دانشگاه و برهم زدن نظم کلاسها و تحریک دانشجویان و شکایت دیگر از طرف خود بنده با عنوان توهین آقای رسایی است.