لزوم عملیاتی شدن بیانیه تهران/ایران باتحویل نامه مسئولیتش راانجام داد

امید یاردیم سفیر جدید ترکیه امروز چهارشنبه در مراسم معارفه با اصحاب رسانه های ایران که در محل سفارتخانه این کشور در تهران برگزار شد، ضمن مهم شمردن وظیفه رسانه ها در برقراری و مستحکم کردن روابط بین کشورها، بر گسترش روابط دو کشور در تمام سطوح تاکید کرد.



وی ضمن اعلام آمادگی در مستحکم کردن روابط رسانه ای دو کشور گفت: مایل است در مقاطع مختلف با اصحاب رسانه های ایران تبادل نظر کند.



سفیر جدید ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به افزایش فشار غرب و علی الخصوص آمریکا علیه ترکیه و عکس العملی که این کشور بلافاصله بعد از امضای بیانیه تهران نشان داد، ترکیه چگونه خواهد توانست بین ایران و آمریکا بدون اینکه روابطش با این دو کشور خدشه دار شود توازن برقرار کند، گفت: ما در تاریخ 17 می با تفاق برزیل و ایران بیانیه تهران را که یک حادثه مهم است امضاء کردیم و با توجه به مهم بودن این بیانیه، ترکیه معتقد است که مفاد آن باید بشکلی مستحکم روند تکمیلی خود را ادامه داده و در نهایت عملیاتی گردد.



امید یاردیم در ادامه سخنانش بر صحت و عملیاتی بودن مفاد این بیانیه تاکید کرد.



سفیر جدید ترکیه با تشریح این مسئله که سه کشور ایران، ترکیه و برزیل کلیه دیدگاه های خود را در این بیانیه اعلام و پای آن را امضاء کرده اند اظهار کرد: ایران با تحویل دادن نامه به آژانس بین المللی اتمی مسئولیت خود را به جا آورده و باید منتظر جواب آژانس باشیم. ترکیه هم به نوبه خود سعی نموده در مقاطع و محافل مختلف دیدگاه ها، خواستها و انتظارات خود را بیان کند.



امید یاردیم در پایان گفت: مهم این است که سه کشور ایران، ترکیه و برزیل پای این بیانیه را امضاء کرده اند و باید با عزمی راسخ پایه های آن را مستحکم کنند. رویداد های دیگر خارج از این موضوع است و درحال حاضرهمه باید تلاش خود را برعملیاتی کردن بیانیه تهران معطوف نمایند.

امید یاردیم پیش از پذیرش نمایندگی ترکیه در تهران سرکنسول ترکبه در اشتوتگارت آلمان بوده است. وی از نزدیکان داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه است که بیشتر وجهه اقتصادی دارد و حضور او در تهران می تواند نوید توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور باشد.