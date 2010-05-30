وزارت خارجه دربرابر ادعاهای واهی امارات با جدیت برخورد کند

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص ادعاهای مطرح شده از سوی برخی کشورهای عربی درباره جزایر سه گانه اظهارداشت: طرح مسائلی همانند جزایر ایرانی خلیج فارس توسط برخی کشورهای عربی بی تردید یک توطئه است و برخی از این کشورها بازیچه کشورهای بزرگ و آمریکا هستند.

وی ادامه داد: به همین دلیل هر ازگاهی که غرب و آمریکایی ها اراده فشار بر جمهوری اسلامی را دارند، برخی کشورهای عربی نیز در منطقه با خوش رقصی عملا به دنبال مطالبات دنیای غرب و آمریکایی ها حرکت کرده و مسائل انحرافی را طرح می کنند .

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در دنیایی که سرزمین های عربی و اسلامی توسط رژیم صهیونیستی به اشغال درآمده و فرزندان عرب فلسطینی هر روز به شهادت می رسند و در غزه بدترین جنایات توسط اسرائیلی ها انجام می گیرد ، برخی از کشورهای عربی جسارت کمترین اقدام عملی برای کمک به مردم فلسطین را ندارند .

وی ادامه داد: ایران اسلامی کشور پهناور و بزرگی است و تاریخ و سابقه کهن ایران بر هیچ کس پوشیده نیست در حالی که بسیاری از کشورهای عربی هنوز به عمر یک صد ساله نرسیده اند، حال برخی کشورهای خود ساخته کوچک عربی در مقابل این کشور بزرگ با سابقه تاریخی کهن عرض اندام می کنند و این ابراز وجود در شعاع و پرتو حمایت قدرتهای بزرگ صورت می پذیرد.

جلالی بیان اینکه دستگاه دیپلماسی ما باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند، گفت: بنده به کرات در مصاحبه های مختلف و در جلسات گوناگون متذکر شدم که کشور امارات با جعل تاریخ و جمع آوری برخی مطالب بی ریشه و پایه به دنبال ساختن افکار عمومی در عرصه منطقه ای و جهانی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس افزود: متاسفانه ما در مقابل این اقدامات کشور امارات در دستگاه دیپلماسی صرفا لبخند ژکوند تحویل می دهیم و این کافی نیست.

وی ادامه داد: معمولا در برخی اجلاس های منطقه ای و بین المللی با کتابهایی مبنی براین ادعا از کشور امارات مواجه می شویم و یا بنرها و کارهای تبلیغاتی در خصوص ادعاهای آنان توزیع می شود که مرتبا ایران را به عنوان یک کشور اشغالگر معرفی می کنند و در سخنرانی های خود با گستاخی خود در این خصوص داد سخن می دهند.

وی یادآور شد: متاسفانه کاری که از ناحیه ایران در مقابل این حرکات انجام می شود حداکثر چند سطر جوابیه است و بس.

جلالی تاکید کرد: چنین موضع گیری ها و ادعاهای دروغین اقدامات جدی تر با سرعت بالاتر از سوی وزارت خارجه را می طلبد.