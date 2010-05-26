خبرهای کوتاه ورزشی از استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مراسم استقبال از دو شناگر گیلانی که عنوان سوم آسیا را بدست آوردند، در رشت برگزار شد.

در این مراسم از " آرش اژدری " که در ماده 50 متر پروانه و " همایون حقیقی " که در ماده چهار در100 متر تیمی به مدال برنز آسیا رسیده بودند، در ورزشگاه شهید عضدی رشت تجلیل شدند.

در رقابتهای کاپ آزاد شنای مالزی 18 کشور حضور داشتند که تیم ملی کشورمان توانست یک طلا، چهار نقره و پنج برنز کسب کند.

کاروان پیاده زائران مرقد مطهر امام خمینی (ره) از رشت عازم تهران شدند

در این کاروان بیش از300 نفر از بسیجیان و دوستداران بنیانگذار کبیر انقلاب پیاده حرکت خود را از رشت تا مرقد مطهر امام خمینی (ره) آغاز کردند.

کاروان پیاده گیلان پس از10 روزپیمودن مسافت 400 کیلومتری رشت تا مرقد امام 15 خرداد ماه در بیست و یکمین سالگرد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی شرکت می کنند.

کشتی گیر گیلانی به عضویت تیم ملی آزاد جوانان ایران در آمد

" رضا بحر کاظمی " از گیلان در وزن 50 کیلوگرم به همراه 15ملی پوش دیگر از امروز به مدت دو هفته برای حضور در رقابتهای آسیایی در خانه کشتی تهران اردو زدند.

تیم ملی کشتی آزاد جوانان خود را برای شرکت در پیکارهای آسیایی چین که تیر ماه سال جاری برگزار می شود، آماده می کند.