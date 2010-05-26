کنترل فتنه و حماسه آفرینی ها کمتر از فتح خرمشهر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری صبح روز چهارشنبه در همایش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد اظهار کرد: ماه خرداد متعلق به حضرت امام(ره) است. در خرداد سال 42 جرقه انقلاب اسلامی زده شد. ماه خرداد همیشه ماه تعیین سرنوشت انقلاب است. حوادث تعیین کنندهای در این ماه رخ داده است. حضرت امام (ره) عنایت ویژه و توجه خاصی به این ماه داشتند و میفرمودند انتظار فرج از نیمه خرداد کشم و سرانجام هم در نیمه همین ماه رحلت نمودند.
وی با تشریح ویژگیهای عملیات بیتالمقدس گفت: فتح خرمشهر یک پیروزی محسوس و قابل درک و عینی بود اما پیروزیهای بزرگ بعد از آن در حوادث مختلف انقلاب که مهمترین آن مربوط به فتنههای سال گذشته بود کمتر حس میشود و کمتر میتوان به اهمیت آن پی برد.
وی ادامه داد: حادثه سال گذشته میتوانست زحمات گذشته انقلاب و هر آنچه که به عنوان دستاورد خون شهیدان و مجاهدتهای امام و شهدای تاریخ شیعه بود را بر باد دهد و در این رابطه دشمنان خارجی و مخالفین داخلی انقلاب تلاش کردند که نگذارند انقلاب به راه الهی خود ادامه دهد و برای این کار از یک نقطه چالشی انقلاب در مباحث سیاسی که همان انتخابات ریاست جمهوری است شروع کردند.
فرمانده کل سپاه گفت: سپاه باید بتواند برای آمادهسازی هرچه بهتر خود برای دفاع از انقلاب و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی گامهای موثری بردارد و نسبت به سالهای گذشته در وضعیت مطلوب تر و بهتری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم سربازی کوچک برای انقلاب و رهبری اسلامی و نیز حافظ آرمانهای امام راحل باشیم و انقلاب اسلامی را که میراث گرانبهای شهیدان است حفظ کنیم.
وی گفت: فرماندهان و مدیران سپاه و بسیج باید پیشتاز و پیشرو و خط شکن صحنههای مختلف انقلاب باشند و باید برای آینده انقلاب خود را آماده و مجهز به مولفههای اصلی آمادگی دفاعی یعنی معنویت و بصیرت کنند.
جعفری با اشاره به اینکه تهدید سیاسی برای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی را نباید دست کم گرفت، گفت: سپاه نباید صرفا با اسلحه از انقلاب دفاع نماید بلکه سپاه قبل از نظامی بودن یک سازمان امنیتی سیاسی است و فلسفه وجودی آن، دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن است و باید بر اساس تهدیدات روز خود را آماده کند.
وی خاطرنشان کرد: سبک مدیریت ما در زمان جنگ مدیریت انقلابی بود. امروز تمام دنیا از آن سبک استفاده میکنند و ما باید همواره این تفکر راهبردی و استراتژیک و مدیریت انقلابی را در سپاه و کشور توسعه دهیم.
