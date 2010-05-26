کنترل فتنه و حماسه آفرینی ها کمتر از فتح خرمشهر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری صبح روز چهارشنبه در همایش سپاه حضرت‎ ‎سیدالشهداء (ع) استان تهران که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد اظهار‏‎ ‎کرد: ماه خرداد ‏متعلق به حضرت امام(ره) است. در خرداد سال 42 جرقه انقلاب اسلامی‎ ‎زده شد. ماه خرداد همیشه ماه ‏تعیین سرنوشت انقلاب است. حوادث تعیین کننده‌ای در‏‎ ‎این ماه رخ داده است. حضرت امام (ره) عنایت ویژه و ‏توجه خاصی به این ماه داشتند و‎ ‎می‌فرمودند انتظار فرج از نیمه خرداد کشم و سرانجام هم در نیمه همین ‏ماه رحلت‎ ‎نمودند‎.‎

وی با تشریح ویژگی‌های عملیات بیت‌المقدس گفت: فتح‎ ‎خرمشهر یک پیروزی محسوس و قابل درک و ‏عینی بود اما پیروزی‌های بزرگ بعد از آن در‏‎ ‎حوادث مختلف انقلاب که مهمترین آن مربوط به فتنه‌های سال ‏گذشته بود کمتر حس می‌شود‎ ‎و کمتر می‌توان به اهمیت آن پی برد‏‎.‎

وی ادامه داد: حادثه سال گذشته می‌توانست زحمات‎ ‎گذشته انقلاب و هر آنچه که به عنوان دستاورد ‏خون شهیدان و مجاهدت‌های امام و شهدای‎ ‎تاریخ شیعه بود را بر باد دهد و در این رابطه دشمنان خارجی ‏و مخالفین داخلی انقلاب‏‎ ‎تلاش کردند که نگذارند انقلاب به راه الهی خود ادامه دهد و برای این کار از یک ‏نقطه‎ ‎چالشی انقلاب در مباحث سیاسی که همان انتخابات ریاست جمهوری است شروع کردند‏‎.‎

فرمانده کل سپاه گفت: سپاه باید بتواند برای‎ ‎آماده‌سازی هرچه بهتر خود برای دفاع از انقلاب و ‏دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی‎ ‎گام‌های موثری بردارد و نسبت به سالهای گذشته در وضعیت ‏مطلوب‌ تر و بهتری قرار‏‎ ‎گیرد‎.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم سربازی کوچک‏‎ ‎برای انقلاب و رهبری اسلامی و نیز حافظ آرمانهای ‏امام راحل باشیم و انقلاب اسلامی‎ ‎را که میراث گرانبهای شهیدان است حفظ کنیم‎.‎

وی گفت: فرماندهان و مدیران سپاه و بسیج باید‎ ‎پیشتاز و پیشرو و خط‌ شکن صحنه‌های مختلف انقلاب ‏باشند و باید برای آینده انقلاب خود‎ ‎را آماده و مجهز به مولفه‌های اصلی آمادگی دفاعی یعنی معنویت و ‏بصیرت کنند‎.‎

جعفری با اشاره به اینکه تهدید سیاسی برای‎ ‎انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی را نباید دست کم ‏گرفت، گفت: سپاه نباید صرفا با‎ ‎اسلحه از انقلاب دفاع نماید بلکه سپاه قبل از نظامی بودن یک سازمان ‏امنیتی سیاسی‎ ‎است و فلسفه وجودی آن، دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن است و باید بر اساس ‏تهدیدات‎ ‎روز خود را آماده کند‎.‎

وی خاطرنشان کرد: سبک مدیریت ما در زمان جنگ‎ ‎مدیریت انقلابی بود. امروز تمام دنیا از آن سبک ‏استفاده می‌کنند و ما باید همواره‎ ‎این تفکر راهبردی و استراتژیک و مدیریت انقلابی را در سپاه و کشور ‏توسعه دهیم‎.‎