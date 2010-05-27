راه اندازی ساختمان نخبگان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: این اعتبار از طریق معاونت برنامه ریزی استانداری تخصیص تا جهت پویایی و نخبه پروری دانش آموزان در مازندران صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی نخبگان و تجلیل از دانش آموزان نخبه باید در مدارس مازندران نهادینه شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه اجرای بخشی از اهداف تعلیم و تربیت توسط مدارس غیردولتی اگر چه کمک شایانی به آموزش و پرورش خواهند کرد ولی نباید موجبات ضرر و زیان و سختی آموزش دانش آموزان را فراهم کند تصریح کرد: آموزش و پرروش برای اجرای برنامه های اردویی و فرهنگی مدارس غیردولتی نیز اعتباراتی در نظر بگیرد.

طاهایی با بیان اینکه مشارکت خیرین مدرسه سار در مازندران ستودنی است، یادآور شد: ساخت مدرسه شبانه روزی در مناطق محروم استان تقویت خواهد شد.

وی در عین حال موافقت خود را برای احداث مدرسه شبانه روزی در بخش محروم تمل اشکور رامسر اعلام کرد.

استاندار مازندران با تاکید بر پوشش بام های سفالی در مدارس مازندران افزود: طرح گلدان آرایی برای زیبایی مدارس باید در استان اجرایی شود.

وی خواستار فعال بودن ستادهای تسهیلات سفر آموزش و پرورش در تابستان برای اسکان فرهنگیان کشور شد و گفت: باید این اماکن برای اسکان گردشگران مناسب سازی شود.

طاهایی همچنین با اشاره به اینکه تقویت باورهای دینی در بین دانش آموزان مدارس باید توسط مربیان پرورشی مدارس با جدیت بیشتری پیگیری شود افزود: انس با نماز در مدارس باید در دانش آموزان نهادینه شود.

وی خواستار احصاء و شناسایی نیازمندی های نرم افزاری و سخت افزاری حوزه فرهنگ در مدارس مازندران شد و افزود: استفاده دستگاه های فرهنگی مازندران از سفر سوم دولت بسیار اساسی است.

طاهایی جلسه آتی شورای آموزش و پرورش مازندران را به روز چهارشنبه 26 خرداد ماه 89 موکول کرد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، دبیر ستاد اقامه نماز مازندران نیز با اشاره به اینکه ساخت نمازخانه در مدارس مازندران باید تسریع یابد افزود: هیچ مدرسه ای در مازندران نباید فاقد نمازخانه باشد.

وی با بیان اینکه 275 مدرسه در مازندران فاقد نمازخانه شناسایی شده است، خاطر نشان کرد: ساخت 50 نمازخانه با صرف اعتباری معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان در مدارس مازندران انجام شد.