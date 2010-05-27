به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با اعضاء و رئیس کنگره بین‌المللی روز جهانی فلسفه با بر شمردن ویژگیهای فلسفه اسلامی اظهار داشت: فلسفه اسلامی با برخورداری از منشای توحیدی می‌تواند راهنمای عمل بسیاری از زمینه‌های زندگی باشد و اگر بر مبنای شعار کنگره امسال "فلسفه، نظر و عمل" بخواهید حرفهای جدیدی از پایگاه ایران اسلامی برای میهمانان خارجی داشته باشید ارائه ابعاد مختلف فلسفه اسلامی با گرایش عالی عرفانی خواهد بود که خود بهترین کارکرد فلسفه را برای حل مشکلات جهان امروز می تواند ارایه دهد.

آیت‌الله جوادی آملی این کنگره را فرصت خوبی برای محققان و صاحب نظران حوزه‌های علمیه دانست که با ارایه مقالات پرمایه علمی بتوانند انتظارات بالای دیگران را از پایگاههای فلسفه اسلامی بخوبی برآورده نمایند.

در ابتدای این دیدار دکتر غلامعلی حداد عادل رییس کنگره بین المللی فلسفه به تشریح برنامه‌های کنگره بین المللی فلسفه که به مناسبت روز جهانی فلسفه در تهران برگزار خواهد شد پرداخت. وی با اشاره به سابقه موضوع یادآور شد این کنگره فرصت مغتنمی است تا ظرفیت و هویت فلسفه اسلامی به میهمانان شناخته شود.



رئیس کنگره روز جهانی فلسفه با توجه به رشد علم فلسفه و ارتقای جایگاه تفکر فلسفی در دوران حیات انقلاب شکوهمند اسلامی یاد آور شد خوشبختانه حوزه علمیه قم نیز همپای دانشگاهها و مراکز علمی برخورد فعال با این رویداد بین المللی داشته و بطور مشخص مجمع عالی حکمت اسلامی در حوزه فلسفه اسلامی همکاری شاخص و تعیین کننده ای با دبیرخانه همایش دارند.



رئیس همایش در پایان سخنان خود از آیت‌الله جوادی آملی برای حضور و ایراد سخنرانی در کنگره دعوت بعمل آورد.



در این دیدار که دکتر غلامرضا اعوانی معاون علمی کنگره، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو دبیر همایش و اعضای هیات مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی حضور داشتند، گزارشی از پیشرفت مراحل علمی کنگره و کیفیت مقالاتی که تا کنون به دبیرخانه واصل شده توسط دکتر اعوانی ارایه گردید.



پیروی موافقت یونسکو مبنی بر میزبانی "نهمین مراسم روز جهانی فلسفه" توسط ایران، بزرگداشت روز جهانی فلسفه همراه با برگزاری کنگره علمی بین المللی هفته اول آذرماه با حضور میهمانان خارجی و صاحبنظران داخلی در تهران برگزار خواهد شد.