مشاور مدودف : روسیه در پرونده هسته ای ایران فقط به منافع خود توجه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی پریخودکو در توجیه سیاست دوپهلوی روسیه در قبال موضوع هسته ای ایران و حمایت کشورش از قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت گفت: موضع روسیه درباره برنامه هسته ای ایران نه در راستای طرفداری از آمریکاست و نه جانبداری از ایران.

پریخودکو گفت :"روسیه بدون تردید از منافع ملی دراز مدت خود پیروی می کند. موضع ما دقیقا موضع روسیه است و در آن منافع ملت روسیه منعکس می شود به همین خاطر نمی تواند در طرفداری آمریکا و یا جانبداری ایران باشد".



وی در ادامه تلاش برای توجیه دنباله روی روسیه از غرب به ویژه آمریکا در مسئله هسته ای ایران، مدعی شد برای روسیه هر گونه غیرقابل پیش بینی بودن، هرگونه افراط گرایی سیاسی، عدم شفافیت و عدم استمرار (خط مشی) در اتخاذ تصمیمات مرتبط به جامعه جهانی که موجبات نگرانی آنها را فراهم می آورد، غیر قابل قبول است.



وی ادعا کرد: "روسیه همواره خواستار برقراری روابط حسنه و بر اساس احترام متقابل با کلیه همسایگان بوده و خواهد بود".



پریخودکو مدعی شد: "ما در فعالیتهایی که در عرصه جهانی و سازمانهای بین المللی همراه با دیگر کشورهای مسئول انجام می دهیم، تلاش می کنیم که اصول برابری، قانون سالاری، احترام متقابل و امنیت برابر برای کلیه کشورها را تامین کنیم".

خاطر نشان می شود دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در جمع مردم کرمان، از موضع گیری روسیه در برابر بیانیه تهران و حمایت این کشور از قطعنامه ضد ایرانی انتقاد کرد و گفت : دفاع از حقوق متقابل و روابط متقابل دو کشور ایران و روسیه حداقل انتظاری است که در همسایگی و دوستی می توان داشت، امروز توضیح دادن رفتار آقای مدودوف رئیس جمهور روسیه برای ملت ایران مشکل شده است. مردم ایران با این رفتارها نمی دانند که آنها همسایه و دوست ما هستند یا اینکه در برابر ما قرار گرفته و به دنبال چیز دیگری هستند.

احمدی نژاد خطاب به روسها خاطر نشان کرد: آنها نباید کاری کنند که ملت ایران فکر کند روسیه با ما نیست یا با دشمن ماست آنها نباید اقدامی کنند که ایران روسیه را دشمن تاریخی خود به حساب بیاورد.