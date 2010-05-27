کلیات 50 مصوبه هیئت دولت در کرمان/ توجه به طرح های فرهنگی وعمرانی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدرضا رحیمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران محلی کرمان اظهار داشت: حضور مردم کرمان در استقبال از رئیس جمهور در سه سفر انجام شده مثال زدنی است و به همین دلیل و برای قدردانی از مردم کرمان دولت مصمم شد و به همین دلیل نیز نوع جلسات هیئت دولت در راستای انتقال امکانات بیشتر به کرمان تغییر کرد.

وی افزود: مصوبات زیادی در حوزه های مختلف در استان کرمان تصویب شد ضمن اینکه از طرحهای مختلفی نیز بهره برداری شد که می توان به بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی در کرمان اشاره کرد که با هزینه هزار و 100 میلیارد تومان راه اندازی شده است و نشان از توانمندی مهندسان ایرانی دارد.

وی اضافه کرد: این نیروگاه دو هزار و 136 مگاوات برق تولید می کند.

رحیمی اضافه کرد: همچنین افتتاح سد نساء در بم نیز از اقدامات بی نظیر در کرمان است که استفاده از بتن در ساخت این سد در نوع خود بی نظیر است و از نفوذ پذیری آب جلوگیری می کند.

وی با اشاره به توانمندیهای مهندسان در حوزه سد سازی و نیروگاه در ایران گفت: از این لحاظ ایران جزء کشورهای مطرح و توانمند در دنیا محسوب می شود و در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مشغول فعالیت در این زمینه هستیم.

رحیمی همچنین با اشاره به مصوبات دور اول و دوم سفر به استان کرمان اظهار داشت: میزان بسیار اندکی از مصوبات دور اول و تعدادی نیز از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت باقیمانده است باید در خصوص اجرایی و انجام آنها تلاش شود و با وجود استاندار با کفایت کرمان همه آنها بزودی انجام می شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: طرحها و مصوبات این دور سفر به صورت کلی فرهنگی مطرح می شود اما به مسائل عمرانی نیز توجه ویژه شده است.

رحیمی خاطرنشان کرد: سه میلیارد و 500 هزار ریال بودجه طی پنج سال به صورت هزینه ای و عمرانی به بخش فرهنگ کرمان اختصاص یافته است که علاوه بر بودجه ثابت فرهنگی کرمان اختصاص می یابد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: این اعتبار در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی و تقویت و توسعه کمی و کیفی مکانها فرهنگی استان کرمان با تاکید بر معیارهای اسلامی، توسعه فضاها و اماکن دینی، توسعه فعالیتهای فرهنگی بانوان، استحکام بنیاد خانواده، افزایش روحیه نشاط درجامعه، توسعه فرهنگ پایداری، و تقویت فعالیتهای ایثارگران اختصاص یافته است.

رحیمی خاطرنشان کرد: ساماندهی مباحث فرهنگی و توسعه فعالیتهای میراث فرهنگی و افزایش زیر ساختهای در این خصوص، تکمیل پروژه های ورزشی باقیمانده، حمایت از ورزش حرفه ای، توسعه کمی و کیفی فعالیتهای رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نیز از مصوبات این دوره سفر به کرمان می باشد.

وی ادامه داد: توسعه امور دینی و فرهنگی و افزایش نشاط و شادابی جوانان و ایجاد اشتغال برای جوانان به صورت ویژه دیده شده است.

وی افزود: توسعه برنامه های دینی، قرآنی نهج البلاغه و توسعه مراکز قرآنی و علم دینی و فعالیتهای دستگاههای مرتبط در حوزه فرهنگ و هنر از دیگر مصوبات است.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت تصمیم برای افزایش فعالیتهای دستگاههای فرهنگ و هنر 200 میلیارد ریال در زمینه راه اندازی کانونهای مساجد، دانشگاههای علوم قرآنی، مرمت آثار باستانی و کمک به رونق صنایع دستی، بهسازی گلزار شهداء و راه اندازی مجتمع توانبخشی فرهنگی مربوط به جانبازان اختصاص دهد.

رحیمی گفت: همچنین دولت مکلف شد 15 هزار میلیارد ریال در حوزه سرمایه گذاری و اشتغال استان کمک کند که در از طریق بانکهای عامل در خصوص پرداخت تسهیلات اقدام خواهد شد که ظرف مدت معین عملیاتی می شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق تصمیم شورای عالی اشتغال در سال جاری باید یک میلیون 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود که سهم استان کرمان 45 هزار شغل می باشد که در صورت عملی شدن این مهم نرخ بیکاری استان کرمان از 10.2 در حال حاضر به کمتر از 7 درصد خواهد رسید.

وی همچنین از اختصاص اعتبار برای راه اندازی مجتمع های قالی بافی در استان کرمان خبرداد و گفت: فرش استان کرمان از فرشهای مشهور جهان است و همه ایرانیها فرش کرمان را می شناسند و برای گسترش این حرفه تسهیلاتی را قائل شدیم که امروز به تصویب رسید.



رحیمی افزود: تامین اعتبار دو نیروگاه 500 مگاواتی در سرچشمه و گل گهر نیز تصویب شد که در سال 89 مد نظر قرار دارد اما هزینه سنگینی را شامل می شود.



وی از امکان استفاده از انرژی خورشیدی در این نیروگاهها خبرداد.



معاون اول رئیس جمهور افزود: احداث و تکمیل ورزشگاههای کارگان در شهربابک، سیرجان، کهنوج و راور نیز مصوب شد.

وی با مژده به کشاورزان جنوب کرمان گفت: بخشودگی جرایم وامهای خشکسالی کشاورزان جنوب کرمان نیز مصوب شد اما تنها مختص کشاورزان جنوب کرمان می شود و امکان انجام این مصوبه در خصوص سایر مناطق کرمان بررسی می شود و متعاقبا اطلاع رسانی می شود.



رحیمی با اشاره به بخش زیر بنایی و مسکن نیز افزود: در این بخش نیز مصوبات خوبی داشتیم که بیش از 3 میلیارد ریال به طرحهای راه و ترابری، ادامه بازسازی مناطق زلزله زده، کمک به طرحهای روستایی و زیر ساختهای شهری تخصیص داده شده است.



وی همچنین از طرح مطالعاتی و امکان سنجی راه آهن کرمان - طبس، تضمین سرمایه احداث قطار شهری کرمان، مطالعه راه آهن کرمان - بردسیر- سیرجان - بم - جیرفت - کهنوج و بررسی تعیین وضعیت فرودگاه بم به عنوان مرز هوایی اشاره کرد.

وی همچنین به تصویب مصوباتی در بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرد و گفت: در بخش آموزش و درمان مصوباتی به تصویب رسید که می توان به تکمیل ساخت نمازخانه های نیمه تمام، احداث نمازخانه در مدارس بالای 300 دانش آموز، احداث سالن ورزشی در مدارس بالای 500 دانش آموز، تکمیل بیمارستانها و تجهیز پایگاههای اورژانسی اشاره کرد.



رحیمی از اختصاص اعتبار به ستاد حوادث غیر مترقبه، تکمیل تاسیسات زیربنایی و پردیس دانشگاهها خبرداد.



وی گفت: ریز مصوبات و تعداد انها بزودی توسط استاندار کرمان اعلام خواهد شد.