دور جدید تهدیدهای طیف علاوی/العراقیه: غافلگیرکننده های بزرگ در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجوار عراق، "هانی عاشور" مشاور مطبوعاتی فهرست العراقیه در بیانیه ای اعلام کرد هیچ مسئله قطعی یا نهایی درباره تشکیل دولت و ائتلافات سیاسی تا کنون وجود ندارد.



وی افزود : فهرست العراقیه همچنان معتقد است ائتلاف ملی و ائتلاف کردستان به آن نزدیک تر هستند و برای گسترش همکاری با آنها تلاش می کند.



عاشور اشاره کرد تایید نتایج انتخابات(از سوی دادگاه عالی فدرال عراق) همه را به تلاش جدی وادار خواهد کرد که در سایه آن تغییراتی ممکن است در برخی معادله های سیاسی و نوع ائتلافها به طور غافلگیرکننده ایجاد شود به ویژه اینکه ائتلافهایی که تا کنون صورت گرفته قادر به توافق درباره دولت آینده و معرفی نخست وزیر آن نیست.



وی گفت : حتی اگر برخی ائتلافهای جانبی درباره نخست وزیر توافق کنند، آنها نمی توانند نیمی از آرای نمایندگان پارلمان را به دست آورند، زیرا برخی فهرستهایی که برای ائتلاف تلاش کردند، به سبب اختلاف در دیدگاه هرگز درباره فردی توافق نخواهند کرد و به همین سبب در ساختار ائتلافها بازنگری خواهد شد و هر چه به قطعی شدن موضوع تشکیل دولت نزدیک شویم، لازم است امتیازهایی داده شود.



مشاور فهرست ایاد علاوی افزود : ائتلاف کردستان هنوز گزینه های خود درباره تشکیل دولت و نخست وزیر آن را مشخص نکرده است که معنایش این است ائتلافهای جانبی حتی در صورت ادغام و توافق درباره نام مشخصی برای نخست وزیری، هنوز سرنوشت ساز و تعیین کننده نیست، زیرا افرادی وجود دارند که دیدگاه خود را حفظ خواهند کرد و به نامزدی مشخصی رای نخواهند داد، حتی اگر آن فرد نتیجه همپیمانی دو ائتلاف باشد.



هانی عاشور هر گونه شکاف و دودستگی در درون العراقیه را بعید دانست و مدعی شد این سناریو شکست خورده است.