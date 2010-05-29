استعفای سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی روی میز علی سعیدلو

به دنبال انتشار شایعاتی مبنی برکناره گیری سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و وضعیت نابسامان و بلاتکلیف این فدراسیون، حمید سجادی معاون امورورزشی سازمان تربیت بدنی ضمن تایید خبراستعفای علی جزایری به خبرنگار مهر گفت: ایشان بدلیل مشکلات شخصی استعفای خود را تقدیم ریاست سازمان تربیت بدنی کرده اند که سازمان در حال بررسی استعفای ایشان هستند.

سجادی اضافه کرد: سازمان پس از بررسی های لازم در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش کناره گیری سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی تصمیم گیری خواهد کرد.

جزایری 11 آذرماه سال گذشته به سرپرستی فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب شد. گفته می شود دو شغله بودن مهمترین دلیل کناره گیری وی از فدراسیون پزشکی ورزشی به شمارمی رود.