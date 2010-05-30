اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان دیه

مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمکهای دولت برای آزادی زندانیان دیه به صورت موردی انجام می شود گفت: دولت در سال جاری ۵۰ میلیارد تومان بودجه برای آزادی زندانیان دیه تامین اعتبار کرده و در صورت حمایت ۵۰ میلیاردی خیرین می توان بخشی از زندانیان دیه را با رضایت اولیای دم از زندان آزاد کرد.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه تامین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان دیه کافی نیست، افزود: ستاد دیه و خانواده زندانیان باید رضایت اولیای دم را برای گذشت رضایتمندانه نیمی از مبلغ دیه جلب کنند تا دولت هم بتواند با حمایت خیرین بخشی از مبلغ دیه آزادی زندانیان را تامین کند.

وزیر دادگستری افزود: در صورت گذشت رضایتمندانه اولیای دم تعداد دو هزار و ۵۸۲ زندانی دیه در سراسر کشور آزاد می شوند که هم اکنون گفتگو با خانواده اولیای دم توسط ستاد دیه در حال انجام است.

پیش از این محمد علی ساری معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکنون بیش از هشت هزار زندانی محکوم به جرائم غیر عمد در زندانهای کشور محبوس هستند، گفته بود: دو هزار و ۸۵۰ زندانی جرائم غیرعمد با پرداخت مبلغ "دیه" به اولیاء دم آزاد می شوند که با توجه به محدودیت منابع مالی بلاعوض مجبوریم پرداخت دیه زندانیان را از راه اعطای وام قرض الحسنه تامین کنیم.