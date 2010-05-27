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۶ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

42 خیر مقیم خارج از ایتام گلستان حمایت می کنند

42 خیر مقیم خارج از ایتام گلستان حمایت می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: 42 نفر از خیرین نوع دوست ایرانی مقیم کشورهای خارجی، سرپرستی 61 یتیم تحت پوشش این نهاد در استان را بر عهده گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این خیرین مقیم کشورهای آمریکا، نروژ، اتریش و دوبی هستند که مبلغ بیش از 150 میلیون ریال در سال به حساب این ایتام واریز می کنند.

وی اظهار داشت: این ایتام علاوه بر دریافت  نمودن کمکهای نقدی از کمکهای غیر نقدی شامل کفش وپوشاک نیز بهره مند می شوند.
 
مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت:  ایرانی های مقیم آمریکا بیشترین حامیان خارجی را تشکیل می دهند.

حاجی اکبری افزود: در مجموع 12 هزار و 963 حامی از ایتام تحت پوشش این نهاد حمایت می کنند و این افراد از هشت هزار و 400 یتیم حمایت مالی و خیرخواهانه می کنند.

وی تعداد ایتام تحت پوشش این نهاد را 9 هزار و 842 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: برخی از این ایتام یک تا چند حامی دارند.
کد مطلب 1090465

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