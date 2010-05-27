42 خیر مقیم خارج از ایتام گلستان حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این خیرین مقیم کشورهای آمریکا، نروژ، اتریش و دوبی هستند که مبلغ بیش از 150 میلیون ریال در سال به حساب این ایتام واریز می کنند.

وی اظهار داشت: این ایتام علاوه بر دریافت نمودن کمکهای نقدی از کمکهای غیر نقدی شامل کفش وپوشاک نیز بهره مند می شوند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: ایرانی های مقیم آمریکا بیشترین حامیان خارجی را تشکیل می دهند.



حاجی اکبری افزود: در مجموع 12 هزار و 963 حامی از ایتام تحت پوشش این نهاد حمایت می کنند و این افراد از هشت هزار و 400 یتیم حمایت مالی و خیرخواهانه می کنند.



وی تعداد ایتام تحت پوشش این نهاد را 9 هزار و 842 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: برخی از این ایتام یک تا چند حامی دارند.