95 درصد از درآمدهای مصوب آذربایجان غربی تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامرضا دیزج‌نژاد صبح پنجشنبه در جلسه ستاد جذب درآمدهای استان در سالن حوزه استاندار افزود: سال گذشته میزان درآمد های مصوب استان 1880 میلیارد ریال بود که نسبت به سال 87 40 درصد افزایش نشان می داد و از این میزان اعتبار مصوب در سال گذشته 1787 میلیارد ریال محقق شد که 17 درصد نسبت به سال قبل خود افزایش داشت.

وی ادامه داد: مصوب درآمدهای مالیاتی سال گذشته با 35 درصد رشد از یک‌هزار و 46 میلیارد ریال در سال 87 به یک‌هزار و 412 میلیارد ریال رسیده است که از این میزان، مالیات‌های مستقیم یک‌هزار و 296 میلیارد ریال و مالیات‌های غیر مستقیم 116 میلیارد ریال است.

دیزج‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی، این بخش از درآمدها با 101 درصد تحقق وصولی، از یک‌هزار و 172 میلیارد ریال وصولی در سال 87 به یک‌هزار و 421 میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است.

وی گفت: عملکرد مالیات‌های مستقیم با 101 درصد تحقق وصولی، رقم یک‌هزار و 312 میلیارد ریال است که این میزان نسبت به سال گذشته که 966 میلیارد ریال بود و این رقم 36 درصد رشد نشان می‌دهد.

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: از درآمدهای مصوب گمرک با رقم 27 میلیارد ریال، با 80 درصد تحقق، رقم وصولی در سال جاری به 22 میلیارد ریال رسیده است که این میزان نسبت به سال گذشته 43 درصد رشد نشان می‌دهد.

دیزج‌نژاد ادامه داد: از 351 هزار و 162 هزار سهم حجم مبادله شده در بازار بورس سال گذشته در آذربایجان غربی، تعداد 166 میلیون و 554 هزار سهم آن مربوط به فروش به ارزش 332 هزار و 773 میلیون ریال مربوط می‌شود که بر اساس آمار دریافتی از بورس منطقه‌ای استان ارزش فروش در پایان سال 87 مبلغ 412 هزار و 145 میلیون ریال بود.

وی خاطرنشان کرد: معاملات بورس منطقه‌ای استان در سال 87 با تعداد شش کارگزاری فعال و دو کارگزاری نیمه‌فعال انجام می‌شد که سال گذشته به 9 کارگزاری افزایش یافته است.