سکه تمام 302 هزار تومان/ نیازی به مداخله بانک مرکزی در بازار نیست

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر گفت: امروز پنجشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 302 هزار تومان، سکه طرح جدید 296 هزار تومان، نیم سکه 149 هزارو 500 تومان و ربع سکه نیز 75 هزارو 500 تومان معامله می شود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار را 30 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر اونس طلای جهانی نیز یکهزارو 216 دلار است.

وی دلایل عمده افزایش قیمت سکه و طلا در بازار را افزایش قیمت ارز (دلار) و همچنین طلای جهانی بیان و پیش بینی کرد: با توجه به بحران مالی اروپا، روند افزایشی قیمت دلار و طلا در بازارهای جهانی ادامه داشته باشد.

کشتی آرای با تاکید بر اینکه در حال حاضر سکه در بازار داخلی به میزان کافی وجود دارد و مشکلی در عرضه سکه نیست، اظهارداشت: کمبودی در بازار سکه نداریم.

وی ادامه داد: همچنین قیمتها در بازار داخلی مطابق با بازارهای جهانی است، بنابراین نیازی نیست که سکه های جدید ضرب شده توسط بانک مرکزی وارد بازار شود.