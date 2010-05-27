  1. استانها
  2. ایلام
۶ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

پیشرفت 30 تا 90 درصدی طرحهای راهسازی استان ایلام

پیشرفت 30 تا 90 درصدی طرحهای راهسازی استان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و تراری استان ایلام گفت: پیشرفت فیزیکی طرحهای راهسازی در حال اجرا در استان را بین 30 تا 90 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: وزارت راه و ترابری مطالعه طرح ساخت آزاد راه کرمانشاه - ایلام - خوزستان را یکسال پیش شروع کرده است

سلیمانی افزود: در صورت نهایی و تایید شدن مرحله امکان سنجی این طرح پیمانکار طرح ساخت آزاد راه برای اجرا انتخاب خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون 27 کیلومتر آزاد راه در استان وجود دارد و ساخت بزرگراه دهلران اندیمشک به طول 90 کیلومتر نیز در دست مطالعه است.

سلیمانی در ادامه اعتبارات ملی و استانی راه و ترابری استان در سال گذشته 740 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان اعتبار پارسال برای تکمیل، بهسازی و ارتقاء 44 طرح شامل چهار خطه کردن ایلام  چوار و سراب ایوان - ایوان ، رفع نقاط حادثه خیز شامل چهار مله و قلاجه، واریانت کنجانچم، حذف نقاط حادثه خیز مورموری دهلران و تکمیل راه قاضی خان - بدره هزینه شده است .

مدیر کل راه و ترابری استان پیشرفت فیزیکی طرحهای در حال اجرا در استان را بین 30 تا 90 درصد اعلام کرد.

کد مطلب 1090498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها