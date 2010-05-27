پیشرفت 30 تا 90 درصدی طرحهای راهسازی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: وزارت راه و ترابری مطالعه طرح ساخت آزاد راه کرمانشاه - ایلام - خوزستان را یکسال پیش شروع کرده است

سلیمانی افزود: در صورت نهایی و تایید شدن مرحله امکان سنجی این طرح پیمانکار طرح ساخت آزاد راه برای اجرا انتخاب خواهد شد .

به گفته وی هم اکنون 27 کیلومتر آزاد راه در استان وجود دارد و ساخت بزرگراه دهلران اندیمشک به طول 90 کیلومتر نیز در دست مطالعه است .

سلیمانی در ادامه اعتبارات ملی و استانی راه و ترابری استان در سال گذشته 740 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان اعتبار پارسال برای تکمیل، بهسازی و ارتقاء 44 طرح شامل چهار خطه کردن ایلام چوار و سراب ایوان - ایوان ، رفع نقاط حادثه خیز شامل چهار مله و قلاجه، واریانت کنجانچم، حذف نقاط حادثه خیز مورموری دهلران و تکمیل راه قاضی خان - بدره هزینه شده است .

مدیر کل راه و ترابری استان پیشرفت فیزیکی طرحهای در حال اجرا در استان را بین 30 تا 90 درصد اعلام کرد.