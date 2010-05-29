حمید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: سازمان تربیت بدنی با هدف به روز کردن اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و تهیه دستورالعملی جامع، هماهنگ و متناسب با هر رشته ورزشی طرح تدوین اساسنامه جامع فدراسیون‌های ورزشی را آغاز کرد که پس از ماهها کار کارشناسی و ساعت ها بررسی و مطالعه بر روی نواقص اساسنامه قدیمی این طرح مراحل نهایی خود را سپری می کند تا پس از تکمیل و تایید سازمان برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شود.

سجادی اضافه کرد: وجود برخی نقایص و اشکالات در اساسنامه قبلی فدراسیون‌های ورزشی و مسکوت بودن قانون نسبت به پاره ‌ای از امور اجرایی و اداری فدراسیون‌ها، مشکلات و تعارضاتی را در نحوه اداره فدراسیون‌ها ایجاد کرده بود که این روند موانع جدی را برای فعالیت و انجام ماموریت‌های قانونی فدراسیونها ایجاد می کرد از همین رو سازمان تربیت بدنی با بکارگیری جمعی از کارشناسان حقوقی کار بازنگری، اصلاح و تدوین اساسنامه جدید را آغاز کرد و بزودی این اساسنامه نهایی خواهد شد.

معاون سازمان تربیت بدنی یادآورشد : در تدوین و نگارش اساسنامه جدید تمامی جوانب حقوقی و بین المللی و تشکیلاتی نهادهای بین المللی ورزشی مورد دقت نظر قرار گرفته بطوری که در بخش قهرمانی و توجه به الزامات و قواعد بین المللی، قوانین ملی و بومی کشور نیز متناسب با خصوصیات و شاخص‌های هر فدراسیون ورزشی دیده شده که از این نظر اساسنامه جدید از جامعیت و شمول قانونی بالایی برخوردار خواهد بود.



وی ابراز امیدواری کرد با تدوین این اساسنامه بخش عمده ‌ای از نارسایی‌ها و موانع قانونی در مدیریت و اداره امورجاری فدراسیون‌های ورزشی برطرف شود.



سجادی اظهار داشت: پیش بینی می کنیم با اتمام کار تدوین اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی ظرف ماههای آینده این اساسنامه از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی برای تصویب و اجرایی شدن به هیئت دولت ارائه شود.