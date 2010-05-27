سند کنترل آسیبهای اجتماعی خراسان جنوبی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران و منتخبان جشنواره قرآنی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از راه‌های مختلف در صدد ضربه زدن به این نظام هستند و چون از راه نظامی موفق به این امر نشده ‌اند جنگ فرهنگی و نرم را در دستور کار خود قرار داده ‌اند.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ بی ‌بند و ‌باری، بدحجابی و خالی کردن بنیان خانواده‌ها از تقوی مهمترین مسائلی است که دشمن در جنگ نرم دنبال می‌ کند.

مدیر‌کل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به تدوین سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی استان گفت: با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی خراسان جنوبی نرخ آسیب‌ها در این استان بسیار پایین است ولی نباید از همین نرخ پایین نیز غفلت کرد.

اکبری‌ مطلق از همه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی خراسان جنوبی خواست که در اجرای سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کنند تا بتوانیم جامعه را تا حد ممکن از مشکلات مصون نگه داریم.



وی افزود: در حال حاضر اورژانس اجتماعی در شهرهای بیرجند، فردوس و قاین فعال است.

محمدرضا عرب ‌پور رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی نیز در این مراسم بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تأکید کرد.

در پایان این مراسم از 150 نفر از خانواده معظم شهدا، ایثارگران، منتخبان قرآن، عترت، راهیان نور و ستاد اقامه نماز سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی تجلیل شد.