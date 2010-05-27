به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "کوروش هخامنشی و ذوالقرنین" با سخنرانی محمد کاظم موسوی بجنوردی از سوی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی آغاز شد.

محمدکاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: هدف عمده برگزاری این همایش ایجاد پل مستحکم بین فرهنگ ملی و فرهنگ اسلامی دانست و طبیعی است این چنین همایشها کمک شایانی به وحدت ملی می کند.

وی افزود: با دید اینکه کوروش بنیانگذار فرهنگ تمدن ایران است و در آن زمان منشور پیام آور آزادی را ارائه کرد می توان دریافت ایرانیان ملت موحدی بوده اند و اسلام را با زمینه های قبلی پذیرا شدند.

در ادامه این همایش دکتر عنایت الله رضا گفت: در این مختصر مقصود از تأسیس دولت هخامنشی حکومت انشان یا انزان نیست بلکه دولت بزرگی است که از اتحاد ماد و پارس طی سالهای 553-547 پیش از میلاد پدید آمد.

وی افزود: مورخان مشهور باستان بیشتر آگاهیهای خود را بر پایه روایات شفاهی تدوین کرده اند. محققان در میان روایایت موجود چهار روایت پیرامون تأسیس دولت هخامنشی را بالنسبه معتبر و برتر از دیگر روایتها دانسته اند. از آن جمله اند روایت کتزیاس به نوشته نیکلای دمشقی هرودت و گنزفون.



عنایت الله رضا خاطر نشان کرد: در این ماجرا بعضی از مورخان به اتحاد کوروش با کادوسان (کادوشان) و مردها (امردها) و همکاری گروهی از بزرگان ماد با وی اشاره کردند در بعضی از روایت آمده است که کوروش در عهد استیاگ مقام شاهی انشان را داشته است.

وی تصریح کرد: در مآخذ از حمله استیاگ شاه ماد به انشان سخن رفته است که سرانجام به پیروزی کوروش تصرف قدرت و تسخیر اراضی وسیعی از شمال هندوستان تا شمال جیحون در سالهای 545-539 پس از میلاد منجر گردید در مورد زمان فتح لیدی (آسیای صغیر) و بابل و تقدم و تأخر آنها در متن روایات تفاوتهایی موجود است.

در حاشیه همایش «کوروش هخامنشی و ذوالقرنین» نمایشگاهی از 140 عنوان کتاب موجود در کتابخانه مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی دربارۀ کوروش و ذوالقرنین و موضوعات مرتبط، به زبان‌های فارسی و اروپایی به نمایش درآمده است.