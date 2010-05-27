80 میلیارد ریال برای اتمام بیمارستان خوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، غلامحسین عماری پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از روند اجرای این طرح با بیان اینکه در صورت اتمام این بیمارستان یکی از مجهزترین بیمارستانهای کشور خواهد بود بیان داشت: هم اکنون عملیات اجرایی بیمارستان 160 تخت خوابی خوی 36 درصد پیشرفت دارد.

وی ادامه داد: این طرح جزو مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری است که تا کنون با صرف 36 میلیارد ریال مرحله اول به پایان رسیده است.

عماری خاطرنشان کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این بیمارستان 40 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

مدیر مسکن و شهرسازی خوی هم گفت: این طرح در 29 هزار و 800 متر مربع زمین و 15 هزار و 270 متر مربع زیر بنا احداث می شود و از هفت بخش اصلی داخلی، جراحی، کودکان، زنان و زایمان و بخشهای آی سی یو، ان آی سی یو تشکیل شده است.

این بیمارستان تا سال 91 تکمیل و تجهیز می شود.