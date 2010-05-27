مجامع دانشگاهی از وجود حسین منزوی بهره نبردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا سلطانی ظهر پنج شنبه در آئین گرامیداشت حسین منزوی افزود: در کشور ما کسی که دست به تولید کارهای فرهنگی می زند باید نهایت تلاش خود را برای برجسته شدن انجام دهد و حسین منزوی نیز در این راه، هزینه های بسیار سنگینی متحمل شد. وی ادامه داد: امیدواریم در جهت شناخت شعرا خصوصاً در زمان حیات آنان کوشش های بیشتری صورت گیرد. سلطانی بر لزوم تشکیل بنیاد منزوی" برای معرفی هرچه بهتر و بیشتر آثار وی تاکید کرد و افزود: بی شک شکل گیری بنیاد "منزوی" گامی مهم در راستای شناساندن و حفظ آثار شعری این شاعر برجسته غزلسرای کشور است و مسئولان استان زنجان باید به این امر توجه جدی داشته باشند

همچنین مدرس ادبیات دانشگاه زنجان گفت: بسیار مشکل است که کسی در کشور ما جایگاه خود را به عنوان یک شاعر تثبیت کند، زیرا مردم ایران شعر را به خوبی می شناسند و می توان گفت حیات عاطفی آنان در بستر شعر جریان دارد.

بهروز ژاله افزود: رواح شعر غنایی بستگی به هویت فردی دارد و با اعتلاء و گسترش انسان گرایی در بستر جامعه، این نوع شعر بیشتر خودنمایی می کند.

وی با بیان اینکه نیما با توجه به این مسئله، انسان مداری را در شعر خود و خصوصاً در بستر تغزل نشان داده است، ادامه داد: به جرأت می توان گفت شعر نیما دارای زبان چندان استوار، مردمی، فراگیر و روانی برای مسائل غنایی نیست و منزوی، موفق شده است این خلاء را در شعر نیما بپوشاند و عهده دار مسئولیت زبان غنایی در شعر شود. به عبارت دیگر منزوی حق زبان غنایی را در شعر معاصر به خوبی ایفا کرده است.

این مدرس دانشگاه افزود: منزوی توانسته است بعد از حافظ در دو جنبه معنایی و زبانی بدرخشد و به عنوان یک تشخص سبکی و نوعی شناخته شود.

همچنین یک منتقد و پژوهشگر ادبی و مؤلف کتاب "نام او عشق است، آیا می شناسیدش" با اشاره به سهل و ممتنع بودن شعر منزوی گفت: اشعار منزوی به گونه ای است که هر کس با هر میزان شناخت از شعر، به راحتی آن را درک می کند و از طرفی به قدری گسترده است که شاعرانگی در تمامی جوانب آن موج می زند.

سالار عبدی افزود: منزوی، شاعر جمیع الاطراف و ژرف محوری است که عاطفه خواننده را به گردش در آورده و پرواز می دهد.

وی ادامه داد: منزوی تمامی توانایی های شعری و ادبی خود را مدیون تناقض قدرتمندی که در تمامی شئونات زندگی او ساری و جاری بوده و زنجیره دو طرفه پارادوکس، بر همه جوانب شعر او سایه افکنده اما تنها نیروی برتر عشق در اندیشه عاطفه محور این شاعر می تازد.

عبدی با بیان اینکه منزوی بهتر از هر شاعر دیگری، تئوری های نیما را در غزل معاصر به کار بست افزود: با تمام این وجود، این شاعر حتی به اندازه خیلی کم هم به حق و حقوق خود نرسید.