شهروندان مراقب آبهاي غيربهداشتي پاركها باشند

مهندس غلامرضا شقاقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نوع مصرف آب داخل پارك ها به وسيله تابلوهايي كه در كنار آنها نصب شده، مشخص شده است كه برخي از آنها براي مصرف آشاميدن و برخي ديگر مخصوص فضاي سبز است.

وي با بيان اينكه در پارك هايي كه اين تابلوها وجود نداشته باشد به مسئولان تذكر داده مي شود، اظهار داشت: استاندارد آب مخصوص فضاي سبز با نوع آشاميدني آن متفاوت است ، بنابراين استفاده از آب مخصوص فضاي سبز براي مصارف آشاميدني مي تواند براي مصرف كننده آن ايجاد مشكل كند.

مهندس شقاقي ادامه داد: شهروندان براي استفاده از آب موجود در داخل پارك ها بايد به تابلوي كنار اين آنها توجه كنند و اگر تابلويي در كنار اين آب هاي لوله كشي شده وجود نداشت، در صورت امكان از آنها استفاده نكنند مگر اينكه مطمئن شوند كه اين آب مخصوص آشاميدن است.

وي با بيان اينكه آب هاي مخصوص فضاي سبز در مقايسه با آب آشاميدني از كيفيت پايين تري برخوردار است و بسياري از نكات بهداشتي در آنها رعايت نمي شود، تصريح كرد: شاخص هاي موجود در تصفيه آب آشاميدني لوله كشي با آبهاي مصرفي فضاي سبز متفاوت بوده به گونه اي كه وجود هرگونه آلودگي حتي به ميزان كم در آب آشاميدني پذيرفته نيست.

كارشناس بهداشت آب و فاضلاب در وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: بهداشتي بودن آبهاي آشاميدني به صورت دائم مورد بررسي قرار مي گيرد، اما ممكن است با وجود آلودگي در آب مخصوص فضاي سبز، بازهم حساسيتي در اين خصوص وجود نداشته باشد چون اين آب براي فضاي سبز درنظر گرفته شده است.