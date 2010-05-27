پیست مسابقات اتومبیلیرانی خراسان رضوی استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا رمضانی ظهر پنجشنبه در نشست خبری در محل مجموعه ورزشی سجاد در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه در کشور ما جوانان بسیاری عاشق و شیفته اتومبیلرانی و موتور سواری هستند و بر همین اساس میبایست فضای مناسبی برای ارضای علاقه و اشتیاق آنها مهیا کنیم تا شاهد حوادث ناگوار و گهگاه دلخراش در خیابانها و جاده ها نباشیم.

رمضانی اظهار داشت: بر همین اساس تنها انتظار و درخواست ما از مسئولین و متولیان ورزش در سطح استان خراسان رضوی و کشور استاندارد سازی پیست مسابقات و همچنین ایجاد امکانات و تجهیزات بیشتر در استان بزرگ و پر افتخار خراسان رضوی است. رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری خراسان رضوی تصریح کرد: تا به امروز تسهیلات مناسبی از سوی سازمان تربیت بدنی دریافت کرده ایم و در این زمینه چندین دوره میزبانی مسابقات قهرمانی کشور را به استان اعطا کرده اند که البته برای تسریع سرعت در مسیر پیشرفت و تعالی به کمک های بیشتری نیازمندیم.

وی با بیان اینکه کارنامه این هیئت در سال گذشته مثبت ارزیابی شده است، ادامه داد: در سال 88 توانستیم مسابقات قابل توجهی را در سطح استان برگزار کنیم و همچنین ورزشکاران ما مقامهای شایسته را بدست آوردند که از جمله آن باید به قهرمانی در مسابقات موتور سواری خردادماه سال گذشته اشاره داشته باشم.

رمضانی خاطر نشان کرد: با این حال در همان سال میزبان مسابقات کارتینگ، رالی شهری و رالی سخت متنوعی بودیم و همچنین تیم های یک دست و مطلوبی را به مسابقات کشوری اعزام شدند که البته در کنار همه این موارد باید به کلاسهای نقشه خوانی مسابقات اتومبیلرانی نیز اشاره داشته باشم.

وی در خصوص برنامه ها و مسابقات آینده این رشته ورزشی در استان خراسان رضوی نیز گفت: بنده به همراه دیگر اعضای هیئت رئیسه برنامه های مناسبی را تدوین کرده ایم که از جمله آنها می توانم به برگزاری سه دوره رالی شهری، مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور، رالی سخت، موتور سواری کراس و سرعت در خراسان رضوی و همچنین اعزام تیم اتومبیلرانی کارتینگ استان به مسابقات قهرمانی کشور اشاره کنم.