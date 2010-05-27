ضرورت حضور العراقیه در دولت جدید عراق / نشست با ائتلاف علاوی مشروط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الکوثر، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق و عضو مطرح ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی تاکید کرد هیچ نشستی با العراقیه بدون حضور ائتلاف ملی و دولت قانون برگزار نخواهد شد.



علی الدباغ بر ضرورت مشارکت مسئولان ائتلاف ملی عراق(به رهبری سید عمار حکیم) در نشست احتمالی با مسئولان العراقیه تاکید کرد.



وی خاطر نشان کرد : سازوکارهایی برای انتخاب نخست وزیر آینده تدوین شده که طی پنج تا شش روز آینده اعلام خواهد شد.



دباغ در عین حال گفت : فهرست العراقیه جزء مهمی از روند سیاسی به شمار می رود که در انتخابات هم پیروزی کسب کرده و کسب رضایت و مشارکت آن در دولت آینده ضروری است.



وی افزود : ما همه گروهها را به مشارکت واقعی برای ساخت عراق جدید و بستن راه دخالتهای خارجی که سبب تعمیق شکاف میان سیاستمداران و تفرقه افکنی در کشور می شود، دعوت می کنیم.



دباغ تصریح کرد : ائتلاف ملی و دولت قانون رویکرد انعطاف پذیری در برابر العراقیه دارند، زیرا ما این فهرست را جزء مهمی می دانیم.



خاطر نشان می شود دباغ در حال میانجیگری میان تمام طرفهای سیاسی با هدف نزدیک کردن دیدگاههای آنها و خارج کردن عراق از بن بست فعلی است؛ سخنگوی دولت عراق که دبیرکلی تجمع شایسته سالاری عراق را نیز به عهده دارد به عنوان یک سیاستمدار میانه رو و مورد احترام تمام طرفها و شخصیتهای عراقی است.