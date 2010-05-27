پروژه کنارگذر غربی کرمان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، محمود احمدی نژاد در ادامه سومین سفر استانی هیئت دولت به استان کرمان پروژه کنار گذر غربی کرمان را مورد بهره برداری قرار داد.

طول این پروژه 44 کیلومتر است که با اعتباری بالغ بر 215 میلیارد ریال به مدت یک سال اجرا شده است.

برای احداث این کنار گذر 17 هزار و 200 متر مکعب بتن ریزی صورت گرفته است و این کنارگذر دارای 7 دستگاه تقاطع غیر همسطح و 97 دستگاه ابنیه فنی است.

باند اول پروژه کنارگذر غربی کرمان برخوردار از 5 میلیون و 300 هزار متر مربع سانتیمتر آسفالت است.