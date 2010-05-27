افزایش میزان مصرف مواد مخدر صنعتی در جامعه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ علیرضا فریدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: علت گرفتاری جوانان در دام مواد مخدر صنعتی ، بی اطلاعی از آثار سوء مصرف این مواد است.

وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد افزایش میل به مصرف مواد مخدر جدید صنعتی در بین جوانان هستیم و متاسفانه خانواده ها اغلب از چنین اتفاقی بی خبر می مانند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: تحقیقات نشان می دهد اکثرا علت گرفتار شدن جوانان در دام مواد مخدر صنعتی بی اطلاعی از آثار سوء این مواد ، گرفتاری در دام افراد ناباب ، مصرف اولیه تفننی است.

وی افزود : تغییر الگوی مصرف در بین معتادان اتفاق افتاده و لازم است خانواده ها با هوشیاری کامل اعمال و رفتار جوانان خود و مراودات آنها را رصد کنند و در صورت بروز رفتار های نابهنجار به دنبال علت باشند .

سرهنگ فریدی با بیان اینکه شایعترین نوع مصرف مواد مخدر در بین جوانان از نوع کریستال، شیشه و کراک است افزود: متاسفانه صدمات و خطرات ناشی از مصرف آن به مراتب از مواد مخدر سنتی بیشتر است و ادامه مصرف این مواد باعث بروز ناهنجاریهای اجتماعی و جبران ناپذیر در جامعه می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تاکید کرد: این میزان تغییر در مصرف اتفاقی نبوده بلکه توطئه جدید دشمنان برای اغفال جوانان ما است.

فریدی با اشاره به راهکارهای مقابله با این پدیده شوم تاکید کرد: لازم است خانواده ها در مقابل این بلای خانمان سوز کاملا هوشیار بوده و مراودات جوانان خود با افراد مشکوک را کنترل نمایند، رفتارهای غیر طبیعی آنان را آسیب شناسی نمایند و از حضور آنها در مراسمات و مهمانی های مشکوک جلوگیری کنند و غیبتهای غیر موجه آنان از جمع خانوادگی را پیگیر شوند .

سرهنگ فریدی یادآور شد: سامانه های 110 و 127 نیروی انتظامی در راستای سیاستهای نیروی انتظامی در برقراری ارتباط با مردم برای پیشگیری از آسیب پذیری اجتماعی آماده پاسخگویی به نیازهای مردم می باشد و امت شهید پرور میتوانند به صورت شبانه روزی مشکلات خود را با این سامانه ها در میان بگذارند .