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۶ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

افزایش میزان مصرف مواد مخدر صنعتی در جامعه نگران کننده است

افزایش میزان مصرف مواد مخدر صنعتی در جامعه نگران کننده است

تبریز - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از گسترش روز افزون سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در جامعه اظهار نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ علیرضا فریدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: علت گرفتاری جوانان در دام مواد مخدر صنعتی ، بی اطلاعی از آثار سوء مصرف این مواد است.

وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد افزایش میل به مصرف مواد مخدر جدید صنعتی در بین جوانان هستیم و متاسفانه خانواده ها اغلب از چنین اتفاقی بی خبر می مانند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: تحقیقات نشان می دهد اکثرا علت گرفتار شدن جوانان در دام مواد مخدر صنعتی بی اطلاعی از آثار سوء این مواد ، گرفتاری در دام افراد ناباب ، مصرف اولیه تفننی است.

وی افزود : تغییر الگوی مصرف در بین معتادان اتفاق افتاده و لازم است خانواده ها با هوشیاری کامل اعمال و رفتار جوانان خود و مراودات آنها را رصد کنند و در صورت بروز رفتار های نابهنجار به دنبال علت باشند .

سرهنگ فریدی با بیان اینکه شایعترین نوع مصرف مواد مخدر در بین جوانان از نوع کریستال، شیشه و کراک است افزود: متاسفانه صدمات و خطرات ناشی از مصرف آن به مراتب از مواد مخدر سنتی بیشتر است و ادامه مصرف این مواد باعث بروز ناهنجاریهای اجتماعی و جبران ناپذیر در جامعه می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تاکید کرد: این میزان تغییر در مصرف اتفاقی نبوده بلکه توطئه جدید دشمنان برای اغفال جوانان ما است.

فریدی با اشاره به راهکارهای مقابله با این پدیده شوم تاکید کرد: لازم است خانواده ها در مقابل این بلای خانمان سوز کاملا هوشیار بوده و مراودات جوانان خود با افراد مشکوک را کنترل نمایند، رفتارهای غیر طبیعی آنان را آسیب شناسی نمایند و از حضور آنها در مراسمات و مهمانی های مشکوک جلوگیری کنند و غیبتهای غیر موجه آنان از جمع خانوادگی را پیگیر شوند .

سرهنگ فریدی یادآور شد: سامانه های 110 و 127 نیروی انتظامی در راستای سیاستهای نیروی انتظامی در برقراری ارتباط با مردم برای پیشگیری از آسیب پذیری اجتماعی آماده پاسخگویی به نیازهای مردم می باشد و امت شهید پرور میتوانند به صورت شبانه روزی مشکلات خود را با این سامانه ها در میان بگذارند .

کد مطلب 1090557

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