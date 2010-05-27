سالانه 110 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، یحیی محمودزاده ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان و آیین تودیع و معارفه معاون برنامه ریزی استانداری سمنان گفت: بیش از 70 هزار میلیارد تومان از این مقدار یارانه ها در هر سال در اختیار طبقه مرفه جامعه است.

وی اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه‌ها بخشی از طرح تحول بزرگ اقتصادی است که با تحقق آن به جای جهت دهی یارانه‌ها توسط دولت، مردم می‌توانند با مدیریت خود یارانه‌ها را هزینه کنند .

به گفته وی در حال حاضر 70 درصد یارانه ها در اختیار 30 درصد طبقه مرفه قرار می گیرد و دولت در صدد اصلاح این رویه غلط است .

محمودزاده ادامه داد: اگر طرح تحول اقتصادی به یک خواست عمومی تبدیل شده که همین مطلب تضمین‌کننده موفقیت آن خواهد بود .

معاون وزیر کشور تصریح کرد: طرح تحول اقتصادی طرحی مهم برای اصلاح اقتصاد کشور است و دولت در اجرای این قانون به دنبال ایجاد عدالت در توزیع یارانه ها است .

وی با بیان اینکه 29 درصد تولید ناخالص داخلی را یارانه ها تشکیل می دهد ،گفت: 26 درصد از این رقم در امور حامل های انرژی است .

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و امور اقتصادی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محورهای دور وسم سفرهای استان دولت گفت: مباحث فرهنگی محور شعارها و برنامه های دولت دهم است .

به گفته وی، 80 درصد اعتبارات دور سوم سفرهای دولت در حوزه نرم افزاری و تنها 20 درصد در بخش سخت افزاری است .

محمودزاده از تهیه بسته های سیاستی در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، انرژی و ... خبر داد و افزود: این بسته ها هفته آینده در نشست هایی با حضور استانداران، معاونان برنامه ریزی و مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد .

در این نشست با تقدیر از "بهزاد ظهیری" معاون قبلی "مفید غلامی" به عنوان معاون برنامه ریزی استانداری سمنان معرفی شد.