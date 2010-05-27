سالانه 110 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، یحیی محمودزاده ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان و آیین تودیع و معارفه معاون برنامه ریزی استانداری سمنان گفت: بیش از 70 هزار میلیارد تومان از این مقدار یارانه ها در هر سال در اختیار طبقه مرفه جامعه است.
وی اظهار داشت: هدفمند کردن یارانهها بخشی از طرح تحول بزرگ اقتصادی است که با تحقق آن به جای جهت دهی یارانهها توسط دولت، مردم میتوانند با مدیریت خود یارانهها را هزینه کنند.
به گفته وی در حال حاضر 70 درصد یارانه ها در اختیار 30 درصد طبقه مرفه قرار می گیرد و دولت در صدد اصلاح این رویه غلط است.
محمودزاده ادامه داد: اگر طرح تحول اقتصادی به یک خواست عمومی تبدیل شده که همین مطلب تضمینکننده موفقیت آن خواهد بود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: طرح تحول اقتصادی طرحی مهم برای اصلاح اقتصاد کشور است و دولت در اجرای این قانون به دنبال ایجاد عدالت در توزیع یارانه ها است.
وی با بیان اینکه 29 درصد تولید ناخالص داخلی را یارانه ها تشکیل می دهد ،گفت: 26 درصد از این رقم در امور حامل های انرژی است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و امور اقتصادی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محورهای دور وسم سفرهای استان دولت گفت: مباحث فرهنگی محور شعارها و برنامه های دولت دهم است.
به گفته وی، 80 درصد اعتبارات دور سوم سفرهای دولت در حوزه نرم افزاری و تنها 20 درصد در بخش سخت افزاری است.
محمودزاده از تهیه بسته های سیاستی در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، انرژی و ... خبر داد و افزود: این بسته ها هفته آینده در نشست هایی با حضور استانداران، معاونان برنامه ریزی و مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
در این نشست با تقدیر از "بهزاد ظهیری" معاون قبلی "مفید غلامی" به عنوان معاون برنامه ریزی استانداری سمنان معرفی شد.
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