معرفی الگوهای دانشجویی هدف اصلی جشنواره حرکت دانشگاه فردوسی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل غفاری ظهر پنجشنبه در نشست خبری معرفی برگزیدگان جشنواره حرکت دانشگاه فردوسی مشهد افزود: تشویق و تقدیر از دانشجویانیکه در انجمن های علمی فعالیت می کنند و ایجاد انگیزه برای کسانی که این تعویق ها را می بینند از اهداف اصلی جشنواره ملی حرکت است.

مدیر فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اهداف انجمن های علمی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: جستجوگری در علم، برآورده کردن نیاز هیجان خواهی، بالا بردن رشد علمی و توجه به خود شکوفایی دانشجویان از اهداف اساسی انجمن های علمی است.

دبیر برگزاری جشنواره ملی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: داوری های جشنواره در حوزه های مختلف صورت گرفته است که 1500 مورد از آثار درداوری ها شرکت داده شده اند که این مورد در 10 حوزه انجام شده است.

امینی افزود: قریب 50 طرح منتخب شده اند که از این بین 10 طرح برگزیده برگزیدگان و 20 طرح برگزیده و 20 طرح برتر انتخاب شده اند.

وی در خصوص افتخار آفرینی دانشگاه فردوسی مشهد در این جشنواره خاطر نشان کرد: این دانشگاه به لحاظ انجمن علمی به عنوان برترین دانشگاه انتخاب شده است و بیشترین آثار منتخب از این جشنواره مربوط به دانشگاه فردوسی است که در مراسم تجلیل از برگزیدگان و افتخار آفرینان جشنواره حرکت، دانشجویان برق به همراه خانواده هایشان در این مراسم شرکت می کنند.

دبیر برگزاری همایش با اشاره به حوزه هایی که در این جشنواره مورد داوری قرار گرفته اند تصریح کرد: حوزه پژوهشی، ترویجی، نوآوری، ابتکار، کارافرین، افتخار آفرین، مجموعه همایش ها، مسابقات، نشریات، انجمن های رشد یافته در این جشنواره مورد داوری قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه بودجه اختصاص گرفته شده به انجمن های علمی از بخشهای مختلف تامین می شود گفت: 40 میلیون تومان بودجه به انجمن علمی تعلق گرفته است و 45 میلیون تومان ازحوزه معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری به انجمن های علمی تعلق گرفته است.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در راستای اهداف دانشگاه فردوسی مشهد گسترش کمی و کیفی انجمن های علمی ازاولویتهای دانشگاه است.

مجتبی طهمورث گفت: توان علمی دانشجویان در همه زمینه ها باید به کار گرفته شود و دربعد علوم انسانی در کنار توسعه علمی باید به توسعه کلان دست پیدا کرد.

وی تاکید کرد: در حوزه جنگ نرم فعالیت های علمی وجود ندارد و تعامل نظام غیر دینی با نظامی اسلامی نیاز به تلاش های علمی در این زمینه دارد.

وی در مورد برنامه های کیفی انجمن های علمی خاطر نشان کرد: این برنامه ها باید دارای راهبرد و هدف باشد و حرکتها نباد مستقلف و موردی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: انجمن های علمی باید دارای یک برنامه ریزی دقیق و صحیح باشد که بعد از گذشت یک زمان معمول خروجی مشخص داشته باشیم.