جدال دشوار ارومیه با صدرنشین لیگ/ دیدارهای مرگ و زندگی در کرمان و اراک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای این هفته در حالی در شهرهای کرمان، کازرون، سبزوار و ارومیه پیگیری می شود که در حساس‌ترین مسابقه تیم رده نهمی پتروشیمی کازرون می تواند از فرصت میزبانی در بازی برابر هپکو اراک به سود خود بهره برده و جایگاهش را در جدول رده بندی ارتقا دهد.

کازرونی‌ها در شرایطی این بازی حساس را برگزار می کنند که دانشگاه صنعتی ارومیه تنها با یک اختلاف امتیاز در رده هشتم قرار گرفته و فردا برابر تیم صدرنشین لیگ قرار می گیرد. نماینده کازرون در صورت پیروزی برابر هپکو شانس باقی ماندن در لیگ برتر را افزایش خواهد داد.

دو تیم شهرداری زرند کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در یک بازی سخت در کرمان به مصاف هم می روند. برد و باخت در بازی فردا تاثیر چندانی بر سرنوشت تیم دانشگاه آزاد نخواهد گذاشت اما شهرداری می تواند با پیروزی برابر میهمان خود جایگاهش را در جدول رده بندی استحکام بخشد.

- برنامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

جمعه - 7/3/89

* پتروشیمی کازرون - هپکو اراک

* شهرداری سبزوار - ذوب آهن اصفهان

* شهرداری زرند کرمان - دانشگاه آزاد اسلامی

* دانشگاه صنعتی ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان

* مس کرمان - سنگ آهن بافق یزد

هم اکنون تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن اصفهان و مس کرمان رده‌های اول تا سوم جدول رده بندی لیگ برتر را در اختیار دارند.

هفته هجدهم و پایانی لیگ برتر هندبال ایران اواخر هفته آینده برگزار خواهد شد.