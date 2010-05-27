ارائه 34 مقاله در دومین همایش ملی آسیبهای پنهان در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، باباک قنبری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دومین همایش ملی آسیبهای پنهان اظهار داشت: بعد از برگزاری اولین همایش و استقبال مناسب افراد صاحب نظر در آن، دومین همایش در بعد کشوری و با همکاری تعدادی از سازمانها و دستگاه های دولتی استان برگزار گردید.

وی ادامه داد: فراخوان شرکت در دومین همایش ملی آسیبهای پنهان، تابستان سال گذشته منشتر گردید و در مدت زمان شش ماه بیش از 235 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال گردید که در مرحله نخست داوری و بازبینی آثار، 135 مقاله مجوز ورود به مرحله نهایی داوری را پیدا کردند.

دبیر اجرایی دومین همایش ملی آسیبهای پنهان بیان داشت: در مرحله داوری نهایی تعداد 34 مقاله جهت حضور در بخش پایانی و مسابقه انتخاب گردید که از این جمع تعداد 10 مقاله به صورت سخنرانی و 24 مقاله نیز به صورت پوستر در مراسم اختتامیه که امروز برگزار می شود، ارائه می شود.

قنبری با اشار به اهداف برگزاری دومین همایش ملی آسیبهای پنهان خاطرنشان کرد: این همایش در دو حوزه خانوادگی و فرهنگی اجتماعی برگزار می شود و قرار است که راهکارهای مختلف مقابله با آسیبهای پنهان جامعه که بخشی از آنها ارمغان پدیده های نوین ارتباطات و تکنولوژی هستند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی گفت: در بخش دیگر این همایش آسیبهای پیش روی اجتماع به ویژه طلاق، مسائل حوزه جوانان، بالارفتن سن ازدواج و ... نیز مورد بحث بررسی قرار خواهد گرفت که خوشبختانه میزان آثار ارسالی به دبیرخانه از استانهای مختلف کشور نشان از موفقیت در برگزاری این همایش ملی در کردستان است.

دبیر اجرایی همایش ملی آسیبهای پنهان گفت: این همایش به همت جهاد دانشگاهی استان کردستان و با همکاری تعدادی از سازمانهای دولتی از جمله، دانشگاه کردستان، سازمان ملی جوانان استان، سازمان بهزیستی کردستان، مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، فرماندهی انتظامی کردستان، استانداری و دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان برگزار شد.