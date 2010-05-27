به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: در مورد اظهارات اهانت‌آمیز سفیر ایران در آذربایجان به مقام مرجعیت شیعیان جهان (اشاره به گسترش ارائه برخی اطلاعات غلط به مراجع عظام تقلید) اشعار می‌دارد، راجع به مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها در آذربایجان و مطالب دیگر هیچ اطلاعات غلطی به مراجع معظم تقلید داده نشده است، بلکه پیام تاریخی حضرت آیت‌الله العظمی صافی برای جلوگیری از تخریب مسجد، حسب الوظیفه شرعی و اشرافی است که مراجع به تمام نقاط عالم اسلام دارند که بحمدالله با تذکر بجای مراجع عظام تقلید، مسئله تخریب مسجد منتفی شد.



لازم به تذکر است در دیداری که سفیر ایران در آذربایجان با مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله العظمی صافی داشتند، معظم له مطالب مهمی را درباره آذربایجان و کشورهای اسلامی بیان فرمودند و در این دیدار تلویحاً ناخرسندی خود را از غلط بودن روابط گرم سیاسی با ارمنستان در قبال آذربایجان که موجب نگرانی و اعتراض شیعیان آذربایجان می‌باشد، بیان نمودند.