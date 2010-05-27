پروژه ریلی محور کناره ساری رشت عملیاتی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی افزود: با توجه به اثرات شگرف اجرای پروژه ریلی محور کناره ساری رشت در توسعه استان و کاهش تصادفات ، طی نامه ای به رحیمی معاون اول و هم چنین نامه ای به مشایی رئیس دفتر ریاست جمهور خواستار اجرای پروژه مذکور شد.

طاهایی در بخشی از این نامه آورده است: در خصوص اجرای پروژه ریلی محور کناره ساری – رشت که جزء مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست محترم جمهوری و هیات دولت به مازندران می باشد، این استانداری نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی با کنسرسیوم RAI پیگیری های متعددی داشته است که متاسفانه علیرغم شرایط مناسب سرمایه گذاری پس از گذشت بیش از یکسال موفق به عقد قرارداد توسط وزارت راه و ترابری نشدیم.

استاندار مازندران به مصوبات جلسه ای که در تاریخ ۱۰ اسفند سال گذشته در محل وزارت اقتصاد و دارایی با حضور دستگاه های مرتبط برگزار شد اشاره کرد و گفت: وزارت راه و ترابری علیرغم نظر مساعد مسئولین شرکت کننده در جلسه هیچ یک از مصوبات توافق مذکور را اجرایی نکردند.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز نسبت به اجرای تعهدات اقدام خاصی صورت نداده و حتی در نامه ای انصراف کنسرسیوم سرمایه گذار را اعلام در حالی که سرمایه گذار در نامه ای با ارسال تاییدیه بانک ملی ایران اروپا مبنی بر احداث نیروگاه سیکل ترکیبی توربین گازی در استان ایلام توسط یکی از شرکت های مهندسی زیر مجموعه کنسرسیوم آمادگی مجدد خود را جهت سرمایه گذاری و اجرای پروژه ریلی مذکور اعلام نموده است.

طاهایی افزود: بانک مرکزی علیرغم عدم صدور مجوزهای لازم جهت جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه توسط دستگاه های متولی ، نسبت به اعلام شرایط اولیه اقدام کرد..

استاندار مازندران با اشاره به وضعیت ترافیک محورهای استان و تاثیر شگرف اجرای این پروژه در کلیه امور گردشگری ، اقتصادی ، زیست محیطی، ایمنی و همچنین تاکید و دستور رئیس محترم جمهور به وزیر راه و ترابری در بهار سال گذشته ، خواستار پیگیری و عقد قرارداد برای عملیاتی شدن و اجرای پروژه توسط کنسرسیوم مذکور ، حسب نظر وزیر و معاون وزیر اقتصادی و دارایی در خصوص شرایط اعلامی سرمایه گذارشد