افراد و گروه ها نمی توانند مانع گسترش فعالیتهای قرآنی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت الاسلام حسین کوششی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه هم اندیشی مسئولان و مدیران مؤسسات قرآنی شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد اظهار داشت: قرآن و آموزه های قرآنی نباید دست خوش سلایق و افکار افراد مختلف قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت فرقه های مختلف در این شهرستلانها افزود: عدم اطلاع کافی خانواده ها از فعالیت این گروه ها و فرقه ها باعث انحراف جوانان و سوق به سوی فعالیتهای این گروه ها شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا یکی از وظایف اصلی مؤسسات و مراکز قرآنی آگاه سازی و اطلاع رسانی بین جوانان و خانواده ها در مورد فعالیتهای ضد دینی است تا از جوانب و ابعاد این اقدامات آگاهی پیدا کنند.

کوششی بیان داشت: در زمینه فعالیتهای قرآنی خلاء هایی وجود دارد که باید با اجرای برنامه ها و طرحهای مختلف آنها را پر کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در ادامه با اشاره به آغاز فصل تابستان و ایام تعطیلی دانش آموزان و دانشجویان عنوان کرد: در این راستا مؤسسات قرآنی به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و ترغیب آنها به سوی انجام فعالیتهای قرآنی، برنامه های مختلفی را اجرا کنند.

وی ادامه داد: مؤسسات باید ارتباط قوی و تنگاتنگی با یکدیگر داشته و طرحها و برنامه های جدید و نوین را به همدیگر ارائه دهند

این مسئول با اشاره بر لزوم برگزاری دوره های تخصصی برای مربیان و مدیران مؤسسات قرآنی یادآور شد: این افراد باید به روز باشند و به خصوص در بخش قرآن باید بر کلیه مسائل تسلط کافی داشته باشند.

کوششی گفت: در راستای حمایت از فعالان قرآنی در این سه شهرستان در پی راه اندازی و تاسیس شرکت تعاونی مسکن برای این افراد هستیم که امید می رود انگیزه آنان برای اجرای فعالیتهای قرآنی افزایش یابد.

برخی از مؤسسات قرآنی خودکم بین هستند

وی اعلام کرد: هم اکنون برخی از مؤسسات قرآنی به مرض خود کم بینی دچار هستند، این مراکز می توانند اقدامات وسیعی در سطح کشور انجام دهند.

این مسئول متذکر شد: در این زمینه هرکدام از مؤسسات قرآنی که طرحهای مطلوب و مفید به اداره تبلیغات اسلامی ارائه دهد، امتیازاتی به آن تعلق خواهد گرفت.

شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار نفر در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده اند.