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۶ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۳۴

کوششی:

افراد و گروه ها نمی توانند مانع گسترش فعالیتهای قرآنی شوند

افراد و گروه ها نمی توانند مانع گسترش فعالیتهای قرآنی شوند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد گفت: افراد و گروه ها در هر موقعیتی نمی توانند مانع گسترش فعالیتهای قرآنی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت الاسلام حسین کوششی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه هم اندیشی مسئولان و مدیران مؤسسات قرآنی شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد اظهار داشت: قرآن و آموزه های قرآنی نباید دست خوش سلایق و افکار افراد مختلف قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت فرقه های مختلف در این شهرستلانها افزود: عدم اطلاع کافی خانواده ها از فعالیت این گروه ها و فرقه ها باعث انحراف جوانان و سوق به سوی فعالیتهای این گروه ها شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا یکی از وظایف اصلی مؤسسات و مراکز قرآنی آگاه سازی و اطلاع رسانی بین جوانان و خانواده ها در مورد فعالیتهای ضد دینی است تا از جوانب و ابعاد این اقدامات آگاهی پیدا کنند.

کوششی بیان داشت: در زمینه فعالیتهای قرآنی خلاء هایی وجود دارد که باید با اجرای برنامه ها و طرحهای مختلف آنها را پر کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در ادامه با اشاره به آغاز فصل تابستان و ایام تعطیلی دانش آموزان و دانشجویان عنوان کرد: در این راستا مؤسسات قرآنی به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و ترغیب آنها به سوی انجام فعالیتهای قرآنی، برنامه های مختلفی را اجرا کنند.

وی ادامه داد: مؤسسات باید ارتباط قوی و تنگاتنگی با یکدیگر داشته و طرحها و برنامه های جدید و نوین را به همدیگر ارائه دهند

این مسئول با اشاره بر لزوم برگزاری دوره های تخصصی برای مربیان و مدیران مؤسسات قرآنی یادآور شد: این افراد باید به روز باشند و به خصوص در بخش قرآن باید بر کلیه مسائل تسلط کافی داشته باشند.

کوششی گفت: در راستای حمایت از فعالان قرآنی در این سه شهرستان در پی راه اندازی و تاسیس شرکت تعاونی مسکن برای این افراد هستیم که امید می رود انگیزه آنان برای اجرای فعالیتهای قرآنی افزایش یابد.

برخی از مؤسسات قرآنی خودکم بین هستند

وی اعلام کرد: هم اکنون برخی از مؤسسات قرآنی به مرض خود کم بینی دچار هستند، این مراکز می توانند اقدامات وسیعی در سطح کشور انجام دهند.

این مسئول متذکر شد: در این زمینه هرکدام از مؤسسات قرآنی که طرحهای مطلوب و مفید به اداره تبلیغات اسلامی ارائه دهد، امتیازاتی به آن تعلق خواهد گرفت. 

شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار نفر در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده اند.

کد مطلب 1090657

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