امیر قلعه نویی قرارداد خود را با باشگاه سپاهان تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر امروز پنجشنبه در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان برای ادامه همکاری با زردپوشان اصفهانی به توافق رسید و بدین ترتیب فصل آینده نیز این تیم را در پیکارهای داخلی و آسیایی همراهی خواهد کرد.
قرارداد امیر قلعه نویی با باشگاه سپاهان بمدت 2 سال خواهد بود اما توافقات مالی آن یکساله و برای فصل آتی است.
قلعه نویی پس از امضای قرارداد با باشگاه سپاهان اصفهان گفت: کادر فنی فعلی تیم را حفظ خواهیم کرد و سپاهانی قدرتمندتر از سال گذشته را روانه مسابقات خواهیم کرد. حضور مجدد در سپاهان و اصفهان برای من یک افتخار بزرگ است و به یاری خدا در فصل آتی افتخارات بیشتری را با این باشگاه دنبال خواهیم کرد.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان فصل گذشته با هدایت امیر قلعه نویی عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کرد.
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