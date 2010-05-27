امیر قلعه نویی قرارداد خود را با باشگاه سپاهان تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر امروز پنجشنبه در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان برای ادامه همکاری با زردپوشان اصفهانی به توافق رسید و بدین ترتیب فصل آینده نیز این تیم را در پیکارهای داخلی و آسیایی همراهی خواهد کرد.

قرارداد امیر قلعه نویی با باشگاه سپاهان بمدت 2 سال خواهد بود اما توافقات مالی آن یکساله و برای فصل آتی است.

قلعه نویی پس از امضای قرارداد با باشگاه سپاهان اصفهان گفت: کادر فنی فعلی تیم را حفظ خواهیم کرد و سپاهانی قدرتمندتر از سال گذشته را روانه مسابقات خواهیم کرد. حضور مجدد در سپاهان و اصفهان برای من یک افتخار بزرگ است و به یاری خدا در فصل آتی افتخارات بیشتری را با این باشگاه دنبال خواهیم کرد.