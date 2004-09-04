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۱۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۰:۱۸

افتتاح 9 پروژه ورزشي درغرب استان تهران

9 پروژه بزرگ ورزشي هفته گذشته در شهرستانهاي غرب استان تهران مورد بهره برداري قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين پروژه ها شامل 4 مكان ورزشي درشهرستان ساوجبلاغ، مكان ورزشي دركرج، 2 مكان ورزشي درشهريارويك مكان ورزشي دررباط كريم است.
بنابراين گزارش علاوه برپروژه هاي فوق 9 پروژه نيزدرسطح استان افتتاح شده است كه عبارتند از3 مكان ورزشي درشهرستان ري ، 2 مكان درشهرستان ورامين، يك مكان ورزشي درشهرستان پاكدشت و3 مكان ورزشي درشهر تهران.
گفتني است: كليه اماكن بهره برداري شده، سوله هاي بزرگ ورزشي هستند وبراي استفاده خانمها وآقايان احداث شده اند.

کد مطلب 109075

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