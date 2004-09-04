افتتاح 9 پروژه ورزشي درغرب استان تهران

به گزارش خبرنگار" مهر" اين پروژه ها شامل 4 مكان ورزشي درشهرستان ساوجبلاغ، مكان ورزشي دركرج، 2 مكان ورزشي درشهريارويك مكان ورزشي دررباط كريم است.

بنابراين گزارش علاوه برپروژه هاي فوق 9 پروژه نيزدرسطح استان افتتاح شده است كه عبارتند از3 مكان ورزشي درشهرستان ري ، 2 مكان درشهرستان ورامين، يك مكان ورزشي درشهرستان پاكدشت و3 مكان ورزشي درشهر تهران.

گفتني است: كليه اماكن بهره برداري شده، سوله هاي بزرگ ورزشي هستند وبراي استفاده خانمها وآقايان احداث شده اند.