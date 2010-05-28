زارعی، ساعی و صادقی سفیر مهرآفرین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم ویژه‌ای که شامگاه پنجشنبه ششم خردادماه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، هادی ساعی تکواندوکار سرشناس و ورزشکار بین‌المللی، مریلا زارعی بازیگر سینما و رضا صادقی خواننده به عنوان سفیران جدید بنیاد نیکوکاری مهرآفرین مشخص شدند.

در این مراسم که اجرای آن را فرزاد حسنی برعهده داشت با تقدیر از فاطمه معتمدآریا سفیر قبلی این بنیاد سه سفیر جدید معرفی شدند تا فعالیت‌های خیرخواهانه خود را با حمایت مردم نیکوکار برای از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه آغاز کنند. در آغاز این مراسم فاطمه دانشور مدیر عامل موسسه مهرآفرین گفت: سفیری مهرآفرین مسئلیت سنگینی است، ما می‌خواستیم سفیری مردمی و محبوب پرچم را در دست بگیرد و خوشحالیم که قرعه به نام سه چهره‌ای افتاده است که توانایی برعهده گرفتن این مسئولیت دشوار را دارند.

پس از پخش تصاویری از فعالیت‌های فاطمه معتمدآریا سفیر قبلی این مجموعه خیریه که از سال 86 این مسئولیت را برعهده داشته، هادی ساعی به عنوان یکی از سفیران جدید در برنامه‌ای ویژه معرفی شد و لوح تقدیرو مدال سفیر را دریافت کرد. فرزاد حسنی برای معرفی این ورزشکار محبوب و بین‌المللی از بیژن خراسانی گوینده و مفسر ورزشی خواست روی سن بیاید و درباره جایگاه حرفه‌ای و اخلاق ساعی صحبت کند.

پس از صحبت‌های خراسانی، محمد فنایی، نادر فریاد شیران، مهدی مهدوی‌کیا، کریمی (مربی تکواندو) روی سن رفتند تا در مراسم اهدای مدال به هادی شرکت کنند. دقایقی بعد فرهاد توحیدی نایب رئیس خانه سینما، حسین فرحبخش، علی دهکردی، ماهچهره خلیلی، صبا کمالی، سعید اردکانی، مجید نیامراد و کامبوزیا پرتوی برای اهدای لوح افتخار و مدال سفیر مهرآفرین بعدی به دعوت حسنی روی سن آمدند.

در این بخش خانه سینما هم به زارعی لوح تقدیری اهدا کرد که متن آن را علی دهکردی عضو انجمن بازیگران خانه سینما قرائت کرد، برای معرفی سومین سفیر مهرآفرین که یکی از میهمانان ویژه این مراسم بود، محمد سریر آهنگساز و عضو انجمن آهنگسازان خانه سینما روی سن رفت و چند جمله درباره رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ صحبت کرد.

حسن فتحی کارگردان سینما و تلویزیون، رضا یزدانی خواننده و همایون‌فال خواننده سالهای دور در یکی از پرشورترین بخش‌های این برنامه لوح تقدیر و مدال سفیر را به صادقی اهدا کردند، پس از معرفی سفیران رضا صادقی و گروه مشکی پوش در میان تشویق گرم حاضران در سالن قطعاتی را اجرا کردند.