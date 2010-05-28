به گزارش خبرنگارمهر، در نخستین اجرای ارکسترسمفونیک تهران در سال جدید که در تالار وحدت برگزار شد قطعات مختلفی همچون سوییت شماره 1 کارمن اثر ژورژ بیزه و قطعه "ویلیام تل اورتور" اثری از روسینی اجرا شد.

قطعه سوم این برنامه "آداجیو برای ویولن و ارکستر" اثری از شهرداد روحانی با تکنوازی ویولن پدرام فریوسفی بود ؛ رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران قبل از اجرای این اثر ضمن خوش آمد گویی به حاضرین درسالن به توضیح این قطعه پرداخت و گفت : قبل از هر صحبتی باید بگویم که خیلی خوشحالم که در کشور عزیزم ایران و با نوازنده های توانای ارکستر سمفونیک تهران برای هموطنان خود برنامه اجرا می کنم؛ این قطعه را سالها پیش به یاد پدرم رضا روحانی ساخته بودم و امشب می خواهم همراه با پدرام فریوسفی تکنواز ویولن که او هم پدر خود را به تازگی از دست داده این قطعه را اجرا کنیم ؛شهریار فریوسفی از هنرمندان خوب ایرانی بود به همین دلیل این قطعه را هم به شهریار فریوسفی و هم به پدر خود رضا روحانی تقدیم می کنم.؛صحبت های شهرداد روحانی با تشویق فراوان حاضرین در سالن همراه بود

در ادامه این برنامه "آرواره های کوسه" اثر جان ویلیامز از دیگر قطعات این برنامه بود که توسط ارکستر سمفونیک تهران اجرا شد همچنین اجرای موسیقی فیلم های "روح " به کارگردانی آلفرد هیچکاک اثر برنارد هرمن و " بن هور" اثر میکولوس روشا از دیگر قطعات بخش نخست این اجرا بود که مورد استقبال قرار گرفت.

پس از پایان قسمت اول اجرای ارکسترسمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی تماشاگران تالار وحدت صندلی های خود را برای تنفس ترک کردند،در میان مهمانان دعوت شده به ارکستر سمفونیک تهران، رسول صدرعاملی کارگردان سینمای اجتماعی و محمدرضا دلپاک صدا گذاری سینمای ایران در محوطه باز تالار وحدت حضور داشتند.

رسول صدرعاملی حضور شهرداد روحانی را مثبت ارزیابی کرد و به خبرنگار مهر،گفت : حضور شهرداد روحانی فرصت مغتنمی است که نوازنده های جوان ارکستر سمفونیک تهران می توانند بهترین استفاده را از تجربیات این رهبر خوش سابقه موسیقی کلاسیک ببرند؛ متاسفانه هنرمندان موسیقی ما فرصت کار با آهنگسازان حرفه ای و آموختن از آنها را بنا به دلایل مختلف کمتر دارند و به نظر می رسد احساس لذت از یک اجرای خوب را نمی برند و یا این لذت خیلی اندک است به همین دلیل باید سپاسگزاری ویژه ای از شهرداد روحانی کرد که در چنین شرایطی قبول زحمت کرده و برای با ارکستر بودن رهبری این اجرا را پذیرفته است.

این کارگردان در ادامه صحبت های خود به کم و کیف اجرای ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت : نوازنده های ارکسترسمفونیک تهران جوان و از هنرمندان توانای موسیقی این سرزمین هستند که به اعتقاد من در این اجرا به خوبی درخشیدند به خصوص اینکه اجرای قطعات موسیقی فیلم روح و بن هور بسیار موفقیت آمیزبود و خوشحالم که پس از مدتها یک اجرا در حد استاندارد جهانی را با جان و دل شنیدم .

محمدرضا دلپاک صداگذار سینمای ایران در ادامه صحبت های این کارگردان به اجرای موفقیت آمیز این اجرا اشاره کرد و گفت : یکی از ویژگی های مثبت این کنسرت ،اجرای قطعاتی بود که برای مخاطب غیر حرفه ای موسیقی کلاسیک از جذابیت بیشتری برخوردار بود و این درحالی است که در گذشته ارکسترسمفونیک تهران قطعات پیچیده آهنگسازان موسیقی کلاسیک را که بیشتر جنبه علمی داشت اجرا می کردند اما من از تازه ترین اجرای این ارکستر و قطعاتی که انتخاب شده بود لذت بردم.

قسمت دوم کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با اجرای قطعه "وکالیز" اثر رخمانینوف آغاز شد در این بخش گروه کر دفتر موسیقی به سرپرستی رازمیک اوحانیان ارکستر را همراهی کردند،قطعه"کارمینا بورانا" اثر کارل ارف قطعه دیگر این اجرا بود و "پرنده آتشین 1919"اثر ایگور استراوینسکی قطعه پایانی این اجرا بود.

درحاشیه

*برخلاف اجراهای گذشته ارکستر سمفونیک تهران بروشور معرفی قطعات کنسرت و عوامل قبل از اجرا در اختیار تماشاگران قرار گرفت.

* شهرداد روحانی در بخش نخست اجرا در تذکری دوستانه به عکاسان حاضر در سالن گفت که صدای شاتر دوربین عکاسان از صدای سازهای ضربی بیشتر است.