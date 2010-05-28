اوباما از بحران نفت خلیج مکزیک درس بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مولر استفاده از ذخائر دریایی نفت برای مهار ایمنی انرژی مایع در آمریکا می تواند نسبت به آنچه تصور می رود مشکلات بزرگتری را به بار آورد. پاسخ و راه حل مولر را نمی توان در پشت جلد کتاب جدیدش یافت اما وی این راه حل را در دو واژه خلاصه کرده است: "گاز طبیعی".

مولر می گوید: "آنچه رئیس جمهور باید کاملا به آن واقف باشد این است که ما ذخائر عظیمی از گاز طبیعی داریم که مایع نیز نیستند، گاز طبیعی فشرده سوختی جایگزین و مناسب برای خودروها در آمریکا به شمار می رود، در حالی که سیاستهای آمریکا هیچ استفاده موثری از این منابع نکرده است.

"حفاری و استخراج گاز طبیعی با مجادلاتی مواجه است اما در پی نشت نفت خلیج مکزیک، شاید بخشهای اجرایی صنایع انرژی و سیاستگذاران تمرکز خود را از مخازن دریایی نفت به مخازن ساحلی گاز تغییر دهند. در واقع فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک برای اوباما فرصتی طلایی به شمار می رود تا مذاکرات بر سر گزینه های موجود در صنعت انرژی آمریکا را وسعت بخشد."

به گفته مولر زمانی که درباره انرژی صحبت می شود، سه گزینه درگیر آن خواهند بود: گرمای جهانی، آلودگی منطقه ای و ایمنی انرژی مایع. آمریکا از ذخائر متعددی از سوختهای فسیلی در شکل ذغال و گاز برخوردار است اما چالش کنونی چگونگی استفاده از این ذخائر در کنار سوختهای جایگزین در حالی است که باید به سه گزینه موجود نیز توجه داشت.

صنایع انرژی بر این باور بودند با افزایش استخراج منابع دریایی نفت می تواند منابع سوخت مایع در آمریکا را با وجود نادیده گرفته شدن گزینه گرمای جهانی بهبود بخشند اما بحران اخیر ابعاد جدید از سوختهای مایع را نمایان ساخت که برای محیط زیست فاجعه بار است، گزینه ای که با خطر آلوده شدن منطقه ای در ارتباط است.

راه حل پیشنهادی این فیزیکدان استفاده از گاز طبیعی برای تامین نیازهای انرژی مصرف کنندگان است زیرا مصرف این منبع انرژی میزان تاثیر گازهای گلخانه ای را به نسبت استفاده از بنزین یا گازوئیل بسیار تقلیل داده و میزان انرژی آن در واحدی معین نسبت به سوختهای مایع بیشتر است. به گفته وی شاید محبوبیت خودروهای بنزینی نسبت به خودروهای گازی بسیار بیشتر باشد اما در مقابل توسعه خودروهای گازی نسبت به خودروهای مورد علاقه اوباما، یعنی خودروهای الکتریکی، سرعتی بیشتری خواهد داشت. مولر معتقد است خودروهای الکتریکی جایگزینی واقع گرایانه برای توده مردم آمریکا نیست و استفاده از آنها تنها برای ثروتمندان میسر خواهد بود.

با این همه گاز طبیعی نیز با اتهامات زیست محیطی فراوانی مواجه است و بسیاری از شرکتهای استخراج گاز به دلیل آلودگی فراوان و افزایش تاثیر گازهای گلخانه ای اعتبار خود و این منبع سوختی را زیر سئوال برده اند.

بر اساس گزارش ام بی سی، مولر می گوید امیدوار است اوباما با گرد هم آوردن گروه تحقیقاتی به منظور بررسی دقیق جایگزینهای انرژی، بتواند بحرانی که به واسطه نشت نفت به وجود آمده است را مهار کند. تمامی گزینه ها از جمله دستیابی هوشمندانه به حفاری گاز طبیعی باید مورد بررسی این گروه قرار گیرند و چنین حفاری هایی باید با قانون گذاری هایی همراه شوند که سودمند بودن دسترسی به گاز و عدم بروز خسارتهای زیست محیطی را به اثبات برساند.