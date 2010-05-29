به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث خانه کشتی شیراز از چندین سال قبل در این شهر کشتی فرنگی خیز کشور زده شده است ولی روند احداث این محل تمرینی برای کشتی گیران علاقمند شیرازی مدتهاست متوقف شده است و به هیچ عنوان شاهد حرکت روبه جلویی در تکمیل این مکان مناسب نیستیم.

کشتی گیران شیرازی که با مشکلات متعددی روبرو هستند و مثل سایر استانهای کشور از نبود یک خانه تخصصی کشتی رنج می برند، چشم انتظار مساعدت مسئولان سیاسی و ورزشی استان هستند تا به این خواسته به حق خود برسند.

از سوی دیگر کار احداث خانه کشتی اصفهان نیز از چند سال قبل آغاز شد اما روند اجرایی آن مدتها دچار وقفه شده بود تا اینکه از چند ماه قبل با پیگیری های شیران رئیس هیئت کشتی استان اصفهان کار احداث این خانه کشتی مجددا از سر گرفته شده است تا کشتی گیران اصفهانی صاحب یک خانه کشتی کامل و مجهز شوند.

البته تکمیل و بهره برداری سریع از این طرح برای کشتی اصفهان که حرکت روبه جلویی را آغاز کرده است بسیار مهم و حیاتی است.