استعفای پنجمین سرمربی کوثر لرستان/ بحران مالی در تیم قعر جدولی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در بیوگرافی تیم کوثر لرستان که در سایت کانون هواداران این تیم انتشار یافته عنوان شده است: تیم فوتبال کوثر لرستان از تیم های حرفه ای فوتبال ایران است. این تیم در شهر خرم آباد مرکز استان لرستان قرار دارد. تیم فوتبال کوثر لرستان بر اساس قانون "تمرکز زدایی" سازمان تربیت بدنی از شهر تهران به شهر خرم آباد انتقال پیدا کرد. از بازیهای این تیم در ورزشگاه تختی این شهر بیش از 20 هزار تماشاگر استقبال می کنند.

در حالی که در سایت کانون هواداران این باشگاه، هنوز نام ابراهیم طالبی به عنوان دومین سرمربی این تیم درج شده است، روز گذشته شهرام مهرپیما نیز به عنوان پنجمین سرمربی تیم کوثر استعفا داد تا کادر فنی تیم در آخرین روزهای فصل در بلاتکلیفی رها شود.

روزهای اولی که تیم کوثر با پیگیریهای استاندار در لرستان ماندنی شد برای مردم مرکز این استان حامل خوشحالی بود ولی گویا روزهای خرسندی مردم این استان خیلی دوام نداشت تا این تیم در طول فصل با بحران های متعددی روبرو شود.

تعلیق تیم کوثر به دلیل آنچه "مشکلات مالی و بدهی به مالک قبلی" عنوان شد، تعویض مدیرعامل این تیم در طول فصل، تعویض و استعفای پنج سرمربی تیم و بحران های مالی و معوقاتی که هر روز بازیکنان از آن می نالیدند تنها گوشه ای از مشکلات این تیم در فصل جاری بود.

تیم کوثر لرستان که در فصل گذشته از لیگ دسته اول کشور یکی از پرطرفدارترین تیم های لیگ دسته یک با حضور پرشور تماشاگران لرستانی بود و جایگاه مطلوبی در جدول فصل گذشته داشت اکنون درگیر با مشکلات شدید مالی است.

این مشکلات تا جایی پیش رفت که در هفته های اخیر دیدار معوقه تیم کوثر لرستان و نساجی مازندران در شرایطی برگزار شد که کوثر در غیاب چند نفر از بازیکنان خود پای به این رقابت گذاشت.

کوثر لرستان که از ابتدای فصل با مشکلات شدید مالی مواجه بوده است در این مسابقه با اعتراض بازیکنانی مواجه شده که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و با توجه به این مشکلات حاضر به بازی نشدند.

در این شرایط کوثر با حداقل بازیکن مقابل نساجی بازی کرد و این در حالی بود که روی نیمکت ذخیره های این تیم حتی یک بازیکن ذخیره به چشم نمی‌خورد تا کادر فنی اقدامی در راستای تعویض بازیکنان داشته باشند.

این شرایط باعث شد تا آیت‌الله‌زاده مدیرعامل این باشگاه در پایان بازی کوثر لرستان و نساجی مازندران ضمن انتقاد از مسئولان استان به دلیل عدم همکاری در مقابل دوربین‌های تلویزیونی اعلام کرد که با بازیکنان این تیم تماس گرفته‌اند و گفته‌اند که در این مسابقه حاضر نشوند و البته او مشخص نکرد چه کسانی این کار را انجام داده‌اند!

اظهارات آیت الله زاده واکنش مسئولان تربیت بدنی استان لرستان را در پی داشت تا آنها عنوان کنند که به این تیم با توجه به اینکه خصوصی است بیش از آنچه که باید کمک شده است.

به هر حال اینگونه اظهارات مسئولان تیم کوثر لرستان در حالی که این تیم در قعر جدول دست و پا می زند و احتمال سقوط به دسته پایین تر را دارد راه به جایی نبرد تا بازهم در آخرین روزهای فصل کادر فنی تیم کوثر دستحوش تغییر شود.

شهرام مهرپیما پنجمین سرمربی تیم کوثر لرستان با تایید خبر استعفای خود، در توضیحاتی عنوان کرد: با توجه به مشکلات شدید مالی این تیم، نبود امکانات تمرین و همچنین پرداخت نشدن مطالبات معوقه بازیکنان که منجر به بی انگیزگی آنها در بازیها شده است تصمیم گرفتم از این تیم جدا شوم.

اظهارات سرمربی مستعفی تیم کوثر لرستان که گفته می شود لرستان را به مقصد کرج ترک کرده و قصد بازگشت هم ندارد موجب واکنش شدید مدیرعامل تیم کوثر لرستان شد.

غلامرضا آیت الله زاده در سخنانی ضمن رد برخی از اظهارات شهرام مهرپیما، عنوان کرد: هفته گذشته مقداری از مطالبات بازیکنان و مربیان تیم پرداخت شده است.

وی با یادآوری اینکه مهرپیما با باشگاه کوثر لرستان قرارداد دارد، تصریح کرد: در صورت عدم همکاری شهرام مهرپیما با تیم کوثر از وی به کمیته انضباطی فوتبال شکایت خواهیم کرد.

شهرام مهرپیما پنجمین سرمربی تیم کوثر است که بعد از مصطفی قنبرپور، ابراهیم طالبی، رضا احدی و ساکت الهامی با این تیم در طول فصل جاری همکاری داشته است.

در حال حاضر تیم کوثر لرستان با 16 امتیاز در قعر جدول رده بندی گروه ب لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار دارد و مشکلات به وجود آمده در وضعیت کادرفنی و مسائل مالی این تیم در آخرین بازیهای حساس فصل زمینه نگرانی هواداران خونگرم لرستانی را فراهم آورده است.