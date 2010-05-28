به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علی حسینی با استقبال از پیشنهاد وزیر تعاون در خصوص افزایش سهم بخش تعاون در فعالیت های پولی و اعتباری کشور و رسیدن به 25 درصد در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور گفت: با هماهنگی به وجود آمده بین بانک مرکزی و وزارت تعاون زمینه برای رشد فعالیتها و افزایش سهم تعاونی های اعتبار در نظام پولی کشور به شکل مناسبی فراهم شده است.

وی در ادامه درباره ساماندهی تعاونی های اعتبار و انطباق آنها با مقررات بانک مرکزی اظهار کرد: خوشبختانه با تعامل و رویکرد خوبی که میان بانک مرکزی و تعاونی های اعتبار حاصل شد، تعاونی ها نشان دادند که قانونمند هستند و هرجا که قانون باشد از آن تمکین می کنند.

علی حسینی گفت: با رویکرد مثبت مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون انتظار می رود که در سال جاری نیز تعامل میان تعاونی های اعتبار با بانک مرکزی تداوم یابد و همه تعاونی های اعتبار ضابطه مند و قانونمند شده و نظام پولی و بانکی کشور مطابق خواست بانک مرکزی ساماندهی شود.

وی از آن دسته از تعاونی های اعتباری که تاکنون نسبت به دریافت مجوز بانک مرکزی اقدام نکرده اند خواست از آخرین فرصت بانک مرکزی استفاده کرده و فعالیت های خود را با ضوابط و قوانین مربوطه قانون مند نمایند.

علی حسینی بخش تعاون را بهترین بخش برای کاهش امور تصدی گری دولتی دانست و گفت: بر اساس اصل 44 بخش اعظم امور تصدی گری دولت بایستی به بخش های غیر دولتی واگذار شود و تعاونی ها بهترین بخش برای دریافت این مسئولیت ها و امور هستند.

مدیر عامل تعاونی های اعتبار ایران خودرو، گفت: یکی از دلایل توسعه تعاونی های اعتبار در ایران توجه بانک مرکزی و وزارت تعاون به این موسسات به عنوان بنگاههای اقتصادی جوشیده از متن مردم و تدوین قوانین مخصوص آنها است.

وی گفت: از جمله مزایای این تعاونی ها نسبت به شرکت های عادی سهامی عام می توان به معافیت 25 درصدی مالیات ابزاری، تخفیف 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در این شرکتها اشاره کرد که ان شاء الله بانک مرکزی و سازمان مالیاتی مانند گذشته بر این موضوع صحه گذاری نمایند.

علی حسینی فرصت سازی و تولید ثروت را موجب سرآمدی جامعه دانست و نقش و مشارکت موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری را در توسعه نظام پولی کشور با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: ورود این موسسات در حل مشکلات اقتصادی و اشتغال و بخش های توسعه ای از قبیل کشاورزی، صنعت، خدمات، مسکن و گردشگری می تواند کشور را به سمت رونق و شکوفایی بیشتر سوق دهد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های اعتبار، سلامت موسسات مالی و اعتباری را نکته مهم دانست و افزود: این موسسات ضمن رعایت قوانین اسلامی و مقررات مالی و پولی کشور باید رقابت در شرایط یکسان، شفاف سازی در تسهیلات پرداختی را مد نظر قرار دهند.

وی ضرورت گسترش فرهنگ تعاون را موجب پویایی اقتصاد دانست و خاطر نشان کرد:تعاون ضمن برقراری عدالت، برابر و تساوی حقوق انسانها سبب می شود تصمیمات شجاعانه، هوشمندانه و مدبرانه در برابر مسائل و مشکلات گرفته شود.