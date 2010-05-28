استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا/ عقب نشینی در برخی حوزه ها و نظر منتقدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "باراک اوباما" در این استراتژی با دکترین معروف بوش موسوم به جنگ علیه تروریسم مخالفت می کند.

اوباما در این سند 52 صفحه ای که نخستین دگرگونی در استراتژی امنیت ملی آمریکا از سال ۱۹۹۶ میلادی به‌ شمار می‌رود، از کره ‌شمالی با عنوان دشمن آمریکا نام برده و به پیونگ ‌یانگ نسبت به عدم پذیرش دعوتهای واشنگتن و تسلیم نشدن در برابر فشارها درباره برنامه‌ های هسته ‌ای خود شدیدا هشدار داده است.

منتقدان اوباما می ‌گویند که تاکید بر دیپلماسی و افزایش کمکهای خارجی نشانه‌ ای از ضعف در عرصه دفاعی است و بیشتر سیاستهای وی تاکنون به ناکامی انجامیده است. این راهبرد جدید، فاصله گرفتن از دکترین "جرج بوش" رئیس‌ جمهوری سابق آمریکا است که بر عملیات جنگ پیشگیرانه علیه تهدیدهای دشمنان تاکید می ‌کرد. این راهبرد جدید، فاصله گرفتن از دکترین "جرج بوش" رئیس‌ جمهوری سابق آمریکا است که بر عملیات جنگ پیشگیرانه علیه تهدیدهای دشمنان تاکید می ‌کرد.

باراک اوباما در این استراتژی همانند برخی از پیشنیان خود، نیز تعهد بر بازسازی اقتصاد آمریکا را بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت خود نامیده و آن را با عنوان "زیربنای نوین" پایه اصلی سیاست داخلی قرار داده است.

در تشریح این سیاست، بازسازی اقتصاد از طریق آموزش بهتر، کاهش بدهی های ملی، گسترش انرژی پاک، توسعه پژوهشهای علمی و نوسازی سیستم بهداشت و درمان همگانی، برجسته‌ ترین اصول عنوان شده ‌اند.

اوباما در این سند تاکید کرده که موفقیت در این عرصه ‌ها، برای حفظ نفوذ آمریکا در جهان حیاتی است.

منتقدان اوباما می ‌گویند که تاکید بر دیپلماسی و افزایش کمکهای خارجی نشانه‌ ای از ضعف در عرصه دفاعی است و بیشتر سیاستهای وی تاکنون به ناکامی انجامیده است.

آنها در این زمینه از جمله به ادامه مبارزه ‌طلبی ها، بی‌اعتنائیها و خصومت های کره‌ شمالی، بن‌بست در افغانستان و افزایش نگرانیها در مورد عملیات تروریستی در آمریکا اشاره می ‌کنند.

این سند، موارد استفاده از نیروهای نظامی را توضیح می ‌دهد و ارزشهای آمریکا و تقویت مشروعیت این کشور به‌ ویژه در نظر کشورهایی را که نسبت به سیاستهای آمریکا دیدگاهی همراه با تردید دارند، مورد تاکید قرار می ‌دهد.

به گزارش مهر، در سند 52 صفحه ‌ای استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا همچنین تاکید شده است که اگرچه برخی اوقات استفاده از نیروی نظامی لازم و ضروری است ولی دولت اوباما پیش از پرداختن به جنگ، تمام گزینه‌ های دیگر را به کار خواهد گرفت و هزینه‌ ها و خطرهای آن را با هزینه‌ ها و خطرهای عدم استفاده از نیروی نظامی به دقت ارزیابی خواهد کرد.